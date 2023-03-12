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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
11.03.2023 19:30 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 марта 2023, 02:20 | Обновлено 12 марта 2023, 03:00
66
0

Кристал Пэлас – Ман Сити – 0:1. Пенальти Холанда мертвым орлам. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 27-го тура АПЛ

12 марта 2023, 02:20 | Обновлено 12 марта 2023, 03:00
66
0
Кристал Пэлас – Ман Сити – 0:1. Пенальти Холанда мертвым орлам. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Интересно, что игроки «Кристал Пэлас» ни разу не нанесли удар в створ ворот.

Чемпионат Англии по футболу. 27-й тур. 11 марта

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Холанд, 78 (пен.)

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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