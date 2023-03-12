Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд должен забивать по пять голов в матче»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Кристал Пэлас» благодаря голу Эрлинга Холанда прокомментировал результативность норвежца:

«Холанд должен забивать по пять голов в каждом матче. Когда он не забивает, возникает давление, но этот парень не должен его испытывать, ведь пока он проводит невероятный сезон.

Это молодой парень. У него такой характер, что сомнений в его голе с пенальти не было. Это было отлично.

Статистика Холанда говорит сама за себя. Он так много забивает в этой лиге, а ведь сейчас еще март. Он никогда не теряет концентрацию – это одно из главных качеств, о котором я узнал по работе с ним».