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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд должен забивать по пять голов в матче»
Англия
12 марта 2023, 08:46 | Обновлено 12 марта 2023, 08:49
1400
2

Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд должен забивать по пять голов в матче»

Тренер «Манчестер Сити» – о результативности своего бомбардира

12 марта 2023, 08:46 | Обновлено 12 марта 2023, 08:49
1400
2
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд должен забивать по пять голов в матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Кристал Пэлас» благодаря голу Эрлинга Холанда прокомментировал результативность норвежца:

«Холанд должен забивать по пять голов в каждом матче. Когда он не забивает, возникает давление, но этот парень не должен его испытывать, ведь пока он проводит невероятный сезон.

Это молодой парень. У него такой характер, что сомнений в его голе с пенальти не было. Это было отлично.

Статистика Холанда говорит сама за себя. Он так много забивает в этой лиге, а ведь сейчас еще март. Он никогда не теряет концентрацию – это одно из главных качеств, о котором я узнал по работе с ним».

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд
Источник ФК Манчестер Сити
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Комментарии 2
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Fred14
Скучный матч .Все шло к ничьей пока не сглупил игрок Кристалл Пэлас
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Fred14
5 голов плюс 4 ассиста в каждом из 38 матчей АПЛ
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