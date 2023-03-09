11 марта на «Селхерст Парк» пройдет матч 27-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

Кристал Пэлас

Клуб постепенно опускается все ниже в турнирной таблице. Проблема в том, что команда выдала уж очень длительный отрезок без побед. Причем орлы остаются достаточно толковы, чтобы в основном не проигрывать. В итоге подопечные Патрика Виейра смогли отобрать очки у таких грандов, как Манчестер Юнайтед с Ливерпулем, не говоря уже о крепких Ньюкасле, Брайтоне и Брентфорде. Но это все дает ничьи, и, значит, копилка пополняется только за счет 1-го балла за тур. Пока что отрыв от зоны вылета комфортен, но примечательно, что сейчас приходится говорить о риске вылета - а ведь допускали, что получится побороться за еврокубки после симпатичного прошлого сезона. С Астон Виллой и вовсе проиграли сухо, 0-1.

Манчестер Сити

Команда сейчас находится под угрозой серьезнейших финансовых и прочих санкций за ряд перманентных нарушений правил фэйр-плей. Но пока что там ситуация затянулась, и непосредственной угрозы лишения трофеев и выброски за пределы АПЛ уже в 2023-м году вроде бы нет. Впрочем, Гвардиола и его подопечные пока что и так не особенно стабильны. Они ведь и в своей главном турнире, Лиге чемпионов, начинали 1/8 с очень уж прагматичной ничьей в Германии с РБ Лейпциг. На внутренней арене были поражения в Суперкубке и Кубке Лиги. А в рамках АПЛ, догнав Арсенал после победы в очном поединке, сразу горожане допустили осечку, снова отпустив в отрыв канониров. Хотя Ньюкасл на прошлых выходных обыграли уверенно, гроссмейстерски, 2-0.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Кристал Пэлас ухитрился завоевать 4 очка в паре матчей с чемпионом. Но в августе Манчестер Сити победил со счетом 4-2.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что хозяева зацепятся даже за ничью. Вряд ли их хватит даже до перерыва. Сити лучше бы поскорее все решить и экономить силы.