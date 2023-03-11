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Чемпионат Италии
Наполи
11.03.2023 19:00 – FT 2 : 0
Аталанта
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Италия
11 марта 2023, 20:56 |
789
1

+18. Наполи уходит в отрыв после победы над Аталантой

Команда идет к чемпионству

11 марта 2023, 20:56 |
789
1
+18. Наполи уходит в отрыв после победы над Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine

После вчерашнего поражения «Интера» лидер чемпионата Италии «Наполи» воспользовался шансом упрочить свое лидерство в таблице.

Сегодня неаполитанская команда сумела обыграть «Аталанту» и увеличила отрыв от второй позиции до 18 очков. Отметим очередной гол Хвичи Кварацхелии.

Чемпионат Италии. 26-й тур

Наполи - Аталанта 2:0
Голы: Кварацхелия, 60, Рахмани, 77

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Наполи Аталанта чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Octopus
Во что Аталанту превратил Гасперини? При Малиновском такого не было. Дай-ка думаю посмотрю на 60 минуте какой xG у Богини - 0,1, Карл! Я в шоке, или это Наполи так хорош.
Наполи будто играючись уложил на лопатки самую атлетичную команду Серии А. Де Лаурентис в экстазе.
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