Италия11 марта 2023, 20:56 |
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+18. Наполи уходит в отрыв после победы над Аталантой
Команда идет к чемпионству
11 марта 2023, 20:56 |
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После вчерашнего поражения «Интера» лидер чемпионата Италии «Наполи» воспользовался шансом упрочить свое лидерство в таблице.
Сегодня неаполитанская команда сумела обыграть «Аталанту» и увеличила отрыв от второй позиции до 18 очков. Отметим очередной гол Хвичи Кварацхелии.
Чемпионат Италии. 26-й тур
Наполи - Аталанта 2:0
Голы: Кварацхелия, 60, Рахмани, 77
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