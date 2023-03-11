+18. Наполи уходит в отрыв после победы над Аталантой

После вчерашнего поражения «Интера» лидер чемпионата Италии «Наполи» воспользовался шансом упрочить свое лидерство в таблице.

Сегодня неаполитанская команда сумела обыграть «Аталанту» и увеличила отрыв от второй позиции до 18 очков. Отметим очередной гол Хвичи Кварацхелии.

Чемпионат Италии. 26-й тур

Наполи - Аталанта 2:0

Голы: Кварацхелия, 60, Рахмани, 77