ВИДЕО. Серия А. Топовый гол Хвичи в окружении семерых игроков Аталанты
11 марта состоялись 3 матча чемпионата Италии по футболу
В субботу, 11 марта, состоялись 3 матча 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Наполи» в доминирующем стиле обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Первый гол в поединке забил звездный Хвича Кварацхелия. Во время удара грузинского форварда вокруг него находились сразу 7 игроков из команды соперника.
Также победу одержал «Удинезе» в игре с «Эмполи». Встреча между «Болоньей» и «Лацио» завершилась со счетом 0:0.
Чемпионат Италии по футболу. 26-й тур. 11 марта
Эмполи – Удинезе – 0:1
Гол: Родриго Бекао, 54
Болонья – Лацио – 0:0
Наполи – Аталанта – 2:0
Голы: Кварацхелия, 60, Рахмани, 77
Гол Кварацхелии:
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