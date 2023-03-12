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Италия
12 марта 2023, 04:37 |
218
0

ВИДЕО. Серия А. Топовый гол Хвичи в окружении семерых игроков Аталанты

11 марта состоялись 3 матча чемпионата Италии по футболу

12 марта 2023, 04:37 |
218
0
ВИДЕО. Серия А. Топовый гол Хвичи в окружении семерых игроков Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварцхелия

В субботу, 11 марта, состоялись 3 матча 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Наполи» в доминирующем стиле обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Первый гол в поединке забил звездный Хвича Кварацхелия. Во время удара грузинского форварда вокруг него находились сразу 7 игроков из команды соперника.

Также победу одержал «Удинезе» в игре с «Эмполи». Встреча между «Болоньей» и «Лацио» завершилась со счетом 0:0.

Чемпионат Италии по футболу. 26-й тур. 11 марта

Эмполи – Удинезе – 0:1

Гол: Родриго Бекао, 54

Болонья – Лацио – 0:0

Наполи – Аталанта – 2:0

Голы: Кварацхелия, 60, Рахмани, 77

Гол Кварацхелии:

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Хвича Кварацхелия Наполи Аталанта Наполи - Аталанта Болонья Болонья - Лацио Лацио Эмполи Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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