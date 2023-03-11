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Реал Мадрид
11.03.2023 15:00 – FT 3 : 1
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Испания
11 марта 2023, 16:56 |
153
0

Реал прервал неудачную серию. Мадридцы выиграли в матче Ла Лиги

После трех матчей без побед

11 марта 2023, 16:56 |
153
0
Реал прервал неудачную серию. Мадридцы выиграли в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» находился на серии из трех кряду матчей без побед во всех турнирах, однако сегодня команда Карло Анчелотти прервала неудачный отрезок.

Мадридцы обыграли «Эспаньол» со счетом 3:1.

«Реал» отстает от «Барселоны» на 6 пунктов, но у каталонцев есть матч в запасе.

Чемпионат Испании. 25-й тур

Реал - Эспаньол 3:1
Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 - Хоселу, 8

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Источник Sport.ua
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