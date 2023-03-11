Реал Мадрид

В субботу, 11 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Эспаньол». Стартовый свисток арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса из Лорки прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Реал



Прошлый сезон для мадридского «Реала» стал практически эталонным, так как команда Карло Анчелотти не смогла зацепиться только лишь за Кубок Испании, в то время как главные трофеи Ла Лиги и Лиги чемпионов оказались в руках ее футболистов. В этом году подобной роскоши у «галактикос» не предвидится, так как каталонская «Барселона» уж больно хороша в чемпионате, уже оставила за собой Суперкубок страны, а также имеет все шансы выбить «галактикос» из Кубка Короля на стадии полуфинала. Исключение составляет лишь главный международный клубный трофей, где у «Реала» прекрасная позиция перед ответным матчем против «Ливерпуля» на стадии 1/8 финала.

Готовиться к этой ответственной домашней игре коллектив Карло Анчелотти будет посредством матча на своем поле против еще одного представителя Каталонии, но уже исторически более благосклонного к испанской короне. Однако лейтмотив предстоящей встречи для «сливочных» достаточно прост – нужен наиболее полный набор очков из возможных, так как две предыдущие встречи в чемпионате, против «Атлетико» и «Бетиса», завершались с одинаковым исходом – ничьи 1:1 и 0:0 соответственно. Да и в целом, у «Реала» только один гол за последние три игры, что после феерии на «Энфилде» вызывает слишком много вопросов. «Барса» тем временем оторвалась уже на девять очков.

Эспаньол



Каталонский «Эспаньол» никогда в своей истории не побеждал в чемпионате Испании, и текущий сезон для команды Диего Мартинеса в этом плане точно не станет прорывным. Висенте Морено оставил команду в конце прошлой кампании на итоговой 14 строчке, а новый наставник пока что не сильно отдалился от этой позиции – 13 место. Осталась актуальной и проблема результативности, так как «попугаи» вновь пропускают больше, чем забивают в ворота соперников. Лучшим бомбардиром команды при этом является нападающий Хоселу, и на его счету 11 результативных выстрелов из 30 общекомандных.

Перспективы улучшить свое положение в турнирной таблице у команды из Каталонии все еще сохраняются. В частности, «Эспаньол» угрожает позициям «Жироны», в составе которой выступает Виктор Цыганков. Да и форма у команды Мартинеса в последнее время позволяет говорить об определенном прогрессе, но хватит ли середняку двух побед в пяти предыдущих встречах для того, чтобы набраться уверенности перед игрой против «Реала». К слову, у мадридского клуба столько же максимальных результатов на этом отрезке. Очевидно, что «Сельта», «Атлетик» и та же «Жирона» выглядят дальше по календарю более приемлемыми в контексте желанных побед, но выбирать не приходится.

Ориентировочные составы



«Реал»: Куртуа – Камавинга, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Модрич, Тчуамени, Кроос – Винисиус Жуниор, Родриго, Вальверде.

«Эспаньол»: Пачеко – Пьер-Габриэль, Гомес, Монтес, Хиль – Винисиус Соуза, Дардер – Брайтвейт, Суарес, Пуадо – Хоселу.

Не сыграют: Алаба, Бензема, Менди – Баре, Гори, Педроса, Оливан.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева смогут одержать победу. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.3.

11 марта, суббота