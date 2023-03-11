Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом».

Мадридский клуб сократил отсавание от «Барселоны» до 6 очков, но «сине-гранатовые» имеют матч в запасе.

Чемпионат Испании. 25-й тур

«Реал» – «Эспаньол» – 3:1

Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 - Хоселу, 8