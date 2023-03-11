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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
11.03.2023 15:00 – FT 3 : 1
Эспаньол
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Испания
11 марта 2023, 18:10 | Обновлено 11 марта 2023, 18:11
183
0

Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 25-го тура Ла Лиги

11 марта 2023, 18:10 | Обновлено 11 марта 2023, 18:11
183
0
Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча
ФК Реал Мадрид

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом».

Мадридский клуб сократил отсавание от «Барселоны» до 6 очков, но «сине-гранатовые» имеют матч в запасе.

Чемпионат Испании. 25-й тур

«Реал» – «Эспаньол» – 3:1
Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 - Хоселу, 8

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
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Эспаньол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид видео голов и обзор Реал - Эспаньол
Источник Sport.ua
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