11.03.2023 15:00 – FT 3 : 1
Испания11 марта 2023, 18:10 | Обновлено 11 марта 2023, 18:11
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Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 25-го тура Ла Лиги
11 марта 2023, 18:10 | Обновлено 11 марта 2023, 18:11
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В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом».
Мадридский клуб сократил отсавание от «Барселоны» до 6 очков, но «сине-гранатовые» имеют матч в запасе.
Чемпионат Испании. 25-й тур
«Реал» – «Эспаньол» – 3:1
Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 - Хоселу, 8
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
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