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  4. ВИДЕО. Неожиданно? Мбаппе рассказал, в какой клуб Италии он бы мог перейти
Италия
28 февраля 2023, 22:36 |
1623
0

ВИДЕО. Неожиданно? Мбаппе рассказал, в какой клуб Италии он бы мог перейти

Звездный француз не против перейти в «Милан»

28 февраля 2023, 22:36 |
1623
0
ВИДЕО. Неожиданно? Мбаппе рассказал, в какой клуб Италии он бы мог перейти
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный французский форвард парижского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил болельщику на предложение поиграть в чемпионате Италии:

«Если я приеду в Италию, то только в «Милан».

Короткий диалог между фанатом и Мбаппе состоялся на церемонии вручения наград The Best, где Килиан занял второе место в номинации «Лучший игрок».

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Килиан Мбаппе фанаты болельщики награды ФИФА Милан чемпионат Италии по футболу Серия A ПСЖ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 видео
Источник SempreMilan
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