Италия28 февраля 2023, 22:36 |
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ВИДЕО. Неожиданно? Мбаппе рассказал, в какой клуб Италии он бы мог перейти
Звездный француз не против перейти в «Милан»
28 февраля 2023, 22:36 |
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Звездный французский форвард парижского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил болельщику на предложение поиграть в чемпионате Италии:
«Если я приеду в Италию, то только в «Милан».
Короткий диалог между фанатом и Мбаппе состоялся на церемонии вручения наград The Best, где Килиан занял второе место в номинации «Лучший игрок».
🗣 Kylian Mbappe: "If I come [to Italy] it's only for #ACMilan." ❤️️🖤pic.twitter.com/UXXIf9X5rh— SempreMilan 🏆 (@SempreMilanCom) February 28, 2023
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