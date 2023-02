ВИДЕО. Неожиданно? Мбаппе рассказал, в какой клуб Италии он бы мог перейти

Звездный французский форвард парижского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил болельщику на предложение поиграть в чемпионате Италии:

«Если я приеду в Италию, то только в «Милан».

Короткий диалог между фанатом и Мбаппе состоялся на церемонии вручения наград The Best, где Килиан занял второе место в номинации «Лучший игрок».

🗣 Kylian Mbappe: "If I come [to Italy] it's only for #ACMilan." ❤️️🖤pic.twitter.com/UXXIf9X5rh