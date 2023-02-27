Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году

27 февраля в Париже прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.

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Лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА назван Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), обладатель трофея ЧМ-2022.

Аналогичную награду у женщин получила Алексия Путельяс (Испания, Барселона)

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.

Обладатели наград ФИФА за 2022 год

Лучший игрок (мужчины) – Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)

(мужчины) – Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ) Лучший игрок (женщины) – Алексия Путельяс (Испания, Барселона)

(женщины) – Алексия Путельяс (Испания, Барселона) Лучший вратарь (мужчины) – Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

(мужчины) – Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла) Лучший вратарь (женщины) – Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед)

(женщины) – Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед) Лучший тренер (мужской футбол) – Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

(мужской футбол) – Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины) Лучший тренер (женский футбол) – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

(женский футбол) – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии) Премия Пушкаша за лучший гол – Марцин Олексы (Польша, Варта Познань)

за лучший гол – Марцин Олексы (Польша, Варта Познань) Приз честной игры – Лука Лочошвили (Грузия, Кремонезе)

– Лука Лочошвили (Грузия, Кремонезе) Приз болельщикам – фанаты сборной Аргентины

Тройки лучших футболистов 2022 года у мужчин и женщин

Лучший игрок (мужчины)

Лионель Месси ( Аргентина, ПСЖ)

Аргентина, ПСЖ) Карим Бензема (Франция, Реал)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Лучший игрок (женщины)

Алексия Путельяс (Испания, Барселона)

(Испания, Барселона) Бет Мид (Англия, Арсенал)

Алекс Морган (США, Орландо Прайд / Сан-Диего Вэйв)