Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
27 февраля состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам
27 февраля в Париже прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.
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Лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА назван Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), обладатель трофея ЧМ-2022.
Аналогичную награду у женщин получила Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.
Обладатели наград ФИФА за 2022 год
- Лучший игрок (мужчины) – Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
- Лучший игрок (женщины) – Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
- Лучший вратарь (мужчины) – Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
- Лучший вратарь (женщины) – Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед)
- Лучший тренер (мужской футбол) – Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)
- Лучший тренер (женский футбол) – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
- Премия Пушкаша за лучший гол – Марцин Олексы (Польша, Варта Познань)
- Приз честной игры – Лука Лочошвили (Грузия, Кремонезе)
- Приз болельщикам – фанаты сборной Аргентины
Тройки лучших футболистов 2022 года у мужчин и женщин
Лучший игрок (мужчины)
- Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
- Карим Бензема (Франция, Реал)
- Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
Лучший игрок (женщины)
- Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
- Бет Мид (Англия, Арсенал)
- Алекс Морган (США, Орландо Прайд / Сан-Диего Вэйв)
🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023
#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9
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Завершуючи Мессі. Так, він найкращий гравець за всю історію футбола, але провів посередній сезон, показав космічний/гарний рівень лише на чс, на клубному рівні загубився на фоні Мбапе та Неймара.
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