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27 февраля 2023, 23:40 | Обновлено 28 февраля 2023, 00:53
3628
5

Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году

27 февраля состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам

27 февраля 2023, 23:40 | Обновлено 28 февраля 2023, 00:53
3628
5
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля в Париже прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.

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Лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА назван Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), обладатель трофея ЧМ-2022.

Аналогичную награду у женщин получила Алексия Путельяс (Испания, Барселона)

Обладатели наград ФИФА за 2022 год

  • Лучший игрок (мужчины) – Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
  • Лучший игрок (женщины) – Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
  • Лучший вратарь (мужчины) – Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Лучший вратарь (женщины) – Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед)
  • Лучший тренер (мужской футбол) – Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)
  • Лучший тренер (женский футбол) – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
  • Премия Пушкаша за лучший гол – Марцин Олексы (Польша, Варта Познань)
  • Приз честной игры – Лука Лочошвили (Грузия, Кремонезе)
  • Приз болельщикам – фанаты сборной Аргентины

Тройки лучших футболистов 2022 года у мужчин и женщин

Лучший игрок (мужчины)

  • Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
  • Карим Бензема (Франция, Реал)
  • Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Лучший игрок (женщины)

  • Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
  • Бет Мид (Англия, Арсенал)
  • Алекс Морган (США, Орландо Прайд / Сан-Диего Вэйв)

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награды ФИФА лучший игрок Лионель Месси Килиан Мбаппе Карим Бензема Алексия Путельяс выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Октавий Фландрийский
Много лет назад журналисты спросили сера Алекса Фергюсона - кто самый лучший футболист мира? На что он ответил - естественно, Рональдо. А на вопрос, а кто тогда Месси, он ответил - Месси, это Космос.... Я не вижу на расстоянии винтовочного выстрела футболиста, который-бы сейчас мог составить ему конкуренцию... Что и было сегодня доказано в очередной раз, как бы там не подгорало у его завистников....
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+2
Сергей Долина
Месси! Это художник на поле, а его передачи и голы - произведения искуств! Заслуженная награда лучшего футболиста мира! Лучший из лучших на планете! Гений футбола!
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+2
bzzzzzz
Не нужно подобные церемонии серьезно воспринимать, это чисто формальная штука. Бензема получил ЗМ, Куртуа, Анчелотти тоже уже свое получили, вот они решили и других отметить наградами по итогам ЧМ.
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0
la_kr3m
Дуже смішна церемонія. 
Починаючи з Еміліано Мартінеса, котрий показав себе лише на чм. Це зовсім треш, нема слів.
Завершуючи Мессі. Так, він найкращий гравець за всю історію футбола, але провів посередній сезон, показав космічний/гарний рівень лише на чс, на клубному рівні загубився на фоні Мбапе та Неймара.
Якщо прибрати фанатизм навколо Мессі, нагороду повинен забирати Бензема без питань
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-3
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