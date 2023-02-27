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27 февраля 2023, 22:42 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:04
1150
1

ВИДЕО. Гол футболиста-ампутанта в ФИФА назвали самым красивым в 2022 году

27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам

27 февраля 2023, 22:42 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:04
1150
1
ВИДЕО. Гол футболиста-ампутанта в ФИФА назвали самым красивым в 2022 году
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27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.

Лучший гол 2022 года по версии ФИФА забил футболист-ампутант Марцин Олексы (Польша, Варта Познань).

Ниже приведена тройка номинантов по версии ФИФА.

Премия Пушкаша за лучший гол

  • Марцин Олексы (Польша, Варта Познань)
  • Димитри Пайет (Франция, Марсель)
  • Ришарлисон (Бразилия, Тоттенхэм)

Бразилец Ришарлисон 24 ноября забил супергол прыжком через себя в ворота сборной Сербии на чемпионате мира 2022.

Футболист Марселя Димитри Пайе 7 апреля забил шедевр в ворота ПАОК в матче Лиги конференций. У него получился пушечный выстрел в девятку ворот после паса с углового.

Особенно эксперты выделяют гол Марцина Олексы в чемпионате Польши среди игроков-ампутантов. Выступая за Варту Познань, он провел такую волшебную бисиклету, что вратарь даже не шелохнулся.

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Церемония вручения наград ФИФА за 2022 год. Текстовая трансляция
награды ФИФА лучший гол премия Пушкаша Марцин Олексы Димитри Пайет Ришарлисон
Источник Sport.ua
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Кепа Ларисабродяга
футболист-ампутант и журналист-идиот
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