Другие новости27 февраля 2023, 22:32 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:04
2020
2
Он прыгал за трофеем ЧМ. В ФИФА назвали лучшего голкипера 2022 года
27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам
27 февраля 2023, 22:32 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:04
2020
2
27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.
Лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА назван Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла), обладатель трофея ЧМ-2022.
Аналогичную награду у женщин получила Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.
Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.
Лучший вратарь (мужчины)
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
- Яссин Буну (Марокко, Севилья)
- Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
Лучший вратарь (женщины)
- Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед)
- Анн-Катрин Бергер (Германия, Челси)
- Кристиан Эндлер (Чили, Лион)
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Комментарии 2
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Понятно что приз ему давали как бы за ЧМ,но он же в плей оф пропустил 6 мячей в 4 матчах.
Жесть, Мартинес лучший вратарь🤣🤣🤣🤣🤣.Вот это обьективность
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