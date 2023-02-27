Он прыгал за трофеем ЧМ. В ФИФА назвали лучшего голкипера 2022 года

27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.

Лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА назван Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла), обладатель трофея ЧМ-2022.

Аналогичную награду у женщин получила Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.

Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.

Лучший вратарь (мужчины)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

(Аргентина, Астон Вилла) Яссин Буну (Марокко, Севилья)

Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)

Лучший вратарь (женщины)