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27 февраля 2023, 22:32 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:04
2020
2

Он прыгал за трофеем ЧМ. В ФИФА назвали лучшего голкипера 2022 года

27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам

27 февраля 2023, 22:32 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:04
2020
2
Он прыгал за трофеем ЧМ. В ФИФА назвали лучшего голкипера 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.

Лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА назван Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла), обладатель трофея ЧМ-2022.

Аналогичную награду у женщин получила Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед).

Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.

Лучший вратарь (мужчины)

  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Яссин Буну (Марокко, Севилья)
  • Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)

Лучший вратарь (женщины)

  • Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед)
  • Анн-Катрин Бергер (Германия, Челси)
  • Кристиан Эндлер (Чили, Лион)

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награды ФИФА лучший вратарь Яссин Буну Тибо Куртуа Эмилиано Мартинес
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mike000000
Понятно что приз ему давали как бы за ЧМ,но он же в плей оф пропустил 6 мячей в 4 матчах.
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Mike000000
Жесть, Мартинес лучший вратарь🤣🤣🤣🤣🤣.Вот это обьективность
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0
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