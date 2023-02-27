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27 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 27 февраля 2023, 22:57
886
0

Он выиграл ЧМ в Катаре! В ФИФА назвали лучшего тренера 2022 года

27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам

27 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 27 февраля 2023, 22:57
886
0
Он выиграл ЧМ в Катаре! В ФИФА назвали лучшего тренера 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.

Лучшим тренер 2022 года по версии ФИФА назван Лионель Скалони (сборная Аргентины), обладатель трофея ЧМ-2022.

Аналогичную награду у женщин получила Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.

Лучший тренер (мужской футбол)

  • Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)
  • Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)
  • Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)

Лучший тренер (женский футбол)

  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
  • Соня Бомпастор (Франция, Лион)
  • Пиа Сундхаге (Швеция, сборная Бразилии)

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Церемония вручения наград ФИФА за 2022 год. Текстовая трансляция
награды ФИФА лучший тренер Пеп Гвардиола Карло Анчелотти Лионель Скалони
Источник Sport.ua
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