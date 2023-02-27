Он выиграл ЧМ в Катаре! В ФИФА назвали лучшего тренера 2022 года

27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.

Лучшим тренер 2022 года по версии ФИФА назван Лионель Скалони (сборная Аргентины), обладатель трофея ЧМ-2022.

Аналогичную награду у женщин получила Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.

Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.

Лучший тренер (мужской футбол)

Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

(Аргентина, сборная Аргентины) Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)

Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)

Лучший тренер (женский футбол)