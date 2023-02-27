Спас жизнь сопернику. Лочошвили получил награду фейр-плей от ФИФА

Награду фейр-плей на церемонии ФИФА The Best получил грузинский защитник «Кремонезе» Лука Лочошвили.

Этого приза он удостоился за поступок, который совершил еще в феврале прошлого года, когда защищал цвета австрийского «Вольфсбергера». В матче чемпионата Австрии против «Аустрии» игрок соперников Георг Тайгль потерял сознание в результате столкновения головами с соперником.

Лочошвили оказался рядом и предоставил первую помощь Тайглю, вытащив его язык, чтобы тот не задохнулся. Это спасло жизнь Тайгля.