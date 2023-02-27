Спас жизнь сопернику. Лочошвили получил награду фейр-плей от ФИФА
Престижная награда для грузинского защитника
Награду фейр-плей на церемонии ФИФА The Best получил грузинский защитник «Кремонезе» Лука Лочошвили.
Этого приза он удостоился за поступок, который совершил еще в феврале прошлого года, когда защищал цвета австрийского «Вольфсбергера». В матче чемпионата Австрии против «Аустрии» игрок соперников Георг Тайгль потерял сознание в результате столкновения головами с соперником.
Лочошвили оказался рядом и предоставил первую помощь Тайглю, вытащив его язык, чтобы тот не задохнулся. Это спасло жизнь Тайгля.
Luka Lochoshvili has received The FIFA Fair Play Award 👏 pic.twitter.com/KZ4U8C504b— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023
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