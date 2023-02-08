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  4. Сикан избил рашиста, Шахтер покупает Ризныка, Фламенго продул в полуфинале
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08 февраля 2023, 07:55 | Обновлено 08 февраля 2023, 08:13
2105
0

Сикан избил рашиста, Шахтер покупает Ризныка, Фламенго продул в полуфинале

Главные новости за 7 февраля на Sport.ua

08 февраля 2023, 07:55 | Обновлено 08 февраля 2023, 08:13
2105
0
Сикан избил рашиста, Шахтер покупает Ризныка, Фламенго продул в полуфинале
ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 февраля.

1. Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Сикан сделал то, что должен был

2A. Он уже прошел медосмотр. Шахтер подпишет украинского голкипера из Ворсклы
Журналист анонсировал трансфер Ризныка в донецкий клуб

2B. Фабрицио Романо сообщил, сколько Шахтер заплатит Ворскле за Ризныка
Речь идет о сумме в размере 3 млн евро плюс дополнительные бонусы

3. Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще
В другом полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с «Аль-Ахли»

4A. ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
«Краковия» уступила «Короне» со счетом 1:2

4B. ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
Самба Диалло забил за сборную Сенегала U-20

5A. Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Комплектация столичного клуба продолжается

5B. Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Похоже, шанс в основе получит Боль

6. Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Ушел из жизни 46-летний Александр Радченко

7A. Плей-офф только снится. Мотор потерпел разгромное поражение в Берлине
7 февраля в Европейской лиге украинцы уступили «Фюхсе» со счетом 24:32

7B. Будивельник досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы FIBA
Команда Валерия Плеханова займет второе место даже в случае проигрыша

8. Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби
Украинка проиграла Жиль Тайхманн

9. Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Соперником станет аргентинец Хорхе Миранда

10A. Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
«Горожанам» предъявлены обвинения по более чем 100 финансовым нарушениям за последние 9 лет

10V. БОЛЬно не будет. Кто заменит Забарного в Динамо
Блогер Sport.ua – о вариантах в центре защиты «бело-синих»

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Источник Sport.ua
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