БОЛЬно не будет. Кто заменит Забарного в Динамо

«Динамо» за рекордную сумму продало Илью Забарного в «Борнмут». Несмотря на то, что «бело-синие» теряют основного игрока, трансфер защитника не должен стать трагедией для киевского клуба. В кадровом плане у Мирчи Луческу есть достаточно вариантов для замены Ильи.

Доверие к Болю. Антона уже давно называли потенциальной заменой Забарному. Луческу обратил внимание на Боля сразу после прихода в клуб. Но тогда тяжелая травма помешала уроженцу Житомира пробиться в первую команду. Затем заиграл Забарный, и Антону нужно было ждать свой шанс.

Боль и Забарный примерно одного возраста. Обладают похожей антропометрией, сильными футбольными качествами. Глобально ничего в плане построения защиты менять не нужно. Один футболист заменит другого. Основной будет пара Боль – Попов. Денис будет выступать в роли старшего товарища и опытного игрока. Тем более, что Боль уже долгое время работает на сборах с первой командой, поэтому должен понимать требования Луческу.

Возвращение Попова на родную позицию. Денис всегда играл на позиции правого центрального защитника. Высокая конкуренция на этой позиции и нехватка левоногих центрбеков заставили Луческу немного изменить амплуа Попова.



ФК Динамо. Денис Попов

Но сейчас у Дениса есть шанс вернуться на родную позицию, если «Динамо» сделает ставку на пару Попов – Сирота. Они уже оба относительно опытные игроки. Выступали в сборной Украины и Лиге чемпионов. Никаких вопросов по качеству не должно быть. Возможное возвращение Попова на его родную позицию может дать ему такую нужную стабильность, которой не хватало в последние годы.

Реанимация Бурды. Никита в системе «Динамо» уже почти 10 лет. Дорогу в первую команду ему давал еще Сергей Ребров. С тех пор сменилось уже три тренера, но Бурда так и не стал основным защитником столичного клуба.

Главная причина – травмы. Бурда, если выпадает из-за повреждений, то почти обязательно на очень длительный срок. В этом сезоне не было проблем со здоровьем, но доверия Луческу тоже нет. Никита выходил только на «Фенербахче» в Лиге Европы, когда Забарный получил повреждение на разминке. Каши не испортил, но было ощущение, что ему не хватает игрового тонуса.

Кроме того, на мой взгляд, здесь есть вопросы по построению обороны. Луческу требует от защитников не только надежности, умения выигрывать силовую борьбу, но и начинать атаки, работать с мячом, играть с высокой линией защиты. Собственно, схожие проблемы у Бурды были и у сборной Украины времен Андрея Шевченко.

Сейчас последний шанс для Бурды закрепиться в «Динамо» и получить новый контракт (нынешний завершается летом). Но, с другой стороны, есть сомнения, что клуб сделает ставку на уже немолодого и склонного к травмам защитника.



ФК Динамо. Никита Бурда

«Новый Забарный». Хорошие авансы выдают 17-летнему игроку юношеских команд «Динамо» и сборной Украины Назару Балабе. Он хорошо работает с мячом. Умеет продвигать его вперед, действовать под прессингом. Сам по себе фактурный игрок, умеющий вести силовую борьбу. На уровне юношеской сборной Украины (2005 года рождения) был лидером защиты.

Возможно, Мирча Луческу увидит у этого футболиста потенциал и переведет его в первую команду в столь юном возрасте. Опытный румынский тренер в свое время это сделал с Забарным.

Возвращение арендованных. Первой ласточкой в этом плане стал Максим Дячук. Киевляне прервали двухлетнюю аренду уроженца Закарпатья и вернули его досрочно. Максим правоногий и действует на той же позиции, что и Забарный.

Дячук только делает первые шаги во взрослом футболе. Поэтому в первой части сезона провел в «Александрии» только 5 матчей. На него во второй части сезона очень рассчитывал новый тренер александрийцев Руслан Ротань. Теперь Максиму нужно будет цепляться за шанс в Киеве.

Также стоит упомянуть Кристиана Биловара, который сейчас выступает на правах аренды на Кипре за АЕЛ Лимасол. Его позиция аналогична той, на которой играет Забарный.

Кристиан обладает хорошими силовыми качествами. Луческу брал его на сборы. Но конкуренция на этой позиции огромная. В «Черноморце» и Лимасоле Биловар набрался опыта. Вопрос в том, достаточно ли этого для выступлений за первую команду «Динамо»?

Сергей ТИЩЕНКО