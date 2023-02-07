Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа

6 февраля английская Премьер-лига (АПЛ) официально сообщила о передаче независимой комиссии документов, в которых описывается более 100 эпизодов финансовых нарушений, допущенных руководством «Манчестер Сити» за последние девять лет.

«Горожанам» приписываются нарушения норм и правил, которые касаются вопросов спонсорства и контрактов, выплаты зарплаты и неустоек тренерам. Кроме того, клуб обвинен в отсутствии сотрудничества со следствием, проводимым специальными органами Премьер-лиги.

Период, о котором идет речь, берет свой отсчет с сезона-2009/10. С тех пор «Манчестер Сити» был самой успешной командой английского футбола, выиграв шесть чемпионских титулов, два Кубка Англии и шесть Кубков английской лиги. Теперь все это у «горожан» могут отобрать, а то и вовсе – сослать клуб в один из низших дивизионов…

В чем суть обвинений против Манчестер Сити?

Предполагаемые нарушения, о которых сейчас заявила АПЛ, охватывают период с сезона-2009/10 и до кампании-2017/18. Против «Манчестер Сити» сформировано четыре блока основных обвинений.

Во-первых, «горожане», как утверждается, нарушили правила лиги, требующие предоставления «в высшей степени добросовестно» «точной финансовой информации, которая дает правдивое и объективное представление о финансовом положении клуба». В АПЛ заявили, что необходимая информация относится к «доходам (включая доходы от спонсорства), связанным сторонам и операционным расходам».

Второй блок потенциальных нарушений связан с правилами, которые «требуют от клуба-члена включать полную информацию о вознаграждении менеджера в его соответствующие контракты». Здесь приводится конкретный период, по которому предъявлены претензии – с сезона-2009/10 по сезон-2012/13 включительно. В этот период наставником «горожан» был нынешний коуч национальной сборной Италии Роберто Манчини.

В этот же блок включены претензии к «Манчестер Сити» по поводу «включения полной информации о вознаграждении игроков в соответствующие контракты за сезоны с 2010/11 по 2015/16 включительно».

Третий блок претензий со стороны АПЛ посвящен предполагаемым нарушениям правил лиги, требующих от клубов-участников соблюдения норм финансового фейр-плей УЕФА. Здесь также приводится конкретный период, по которому к «Манчестер Сити» есть вопросы – с сезона-2013/14 по сезон-2017/18.

Наконец, в четвертую очередь входят потенциальные нарушения, касающиеся правил прибыльности и устойчивости АПЛ с сезона-2015/16 по сезон-2017/18 включительно.

Кроме того, «Манчестер Сити» приписываются нарушения правил, которые требуют от клубов-участников лиги сотрудничать с АПЛ и помогать ей в расследованиях подобного толка. В этом аспекте «горожане», как утверждается, не выполняли свои обязательства с декабря 2018 года и по настоящее время.

Почему обвинения появились только сейчас?

Из-за того, что руководство «Манчестер Сити» прибегло к тактике проволочек, когда требовалась быстрая передача документации, расследование, проводимое специальными органами АПЛ, затянулось на четыре года. Неудивительно, что лига, помимо всего прочего, предъявила «горожанам» обвинения и по этому пункту.

В 2021 году арбитражная комиссия обязала «Манчестер Сити» предоставить документы лиге и «запросить их у третьих лиц». Однако руководство «горожан» пыталось всячески мешать работе комиссии, и настаивало на закрытии дела, но его усилия не увенчались успехом.

Сами по себе нынешние обвинения в адрес «Манчестер Сити» являются результатом четырехлетнего расследования, инициированного немецким новостным сайтом Der Spiegel, который опубликовал документы, обнаруженные португальским компьютерным хакером Руи Пинту в тайнике Football Leaks.

«Манчестер Сити» отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны и ранее называл разоблачения Football Leaks «четкой и организованной» попыткой нанести ущерб репутации клуба.

В заявлении «горожан», опубликованном в понедельник, сказано следующее: «Манчестер Сити» удивлен выдвижением обвинений по поводу возможных нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая большое количество подробных материалов, которые были предоставлены АПЛ. Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, чтобы непредвзято оценить всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции. Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда».



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Что грозит Манчестер Сити?

Сразу же стоит отмечать, что независимая комиссия, созданная для определения целесообразности наказания «Манчестер Сити» за предполагаемые финансовые нарушения, имеет крайне широкий спектр возможностей. В частности, «горожан» могут лишить всех титулов, завоеванных в период, о котором идет речь в аспекте вероятных нарушений.

Соответствующий раздел свода правил АПЛ, описывающий полномочия комиссии, содержит пункт, в котором прямо указано, что она может «применять такой вид санкций, который посчитает нужным». Эти семь слов выглядят по-настоящему пугающими для боссов «Манчестер Сити», ведь в период с 2011 по 2022 годы клуб, как уже упоминалось, шесть раз побеждал в Премьер-лиге, чем заметно улучшил свой спортивный имидж и исторические достижения.

Также британские юристы, оценивающие потенциальный спектр последствий, который может настать для «Манчестер Сити», сходятся во мнении, что комиссия может наказать «горожан» штрафом «без ограничений по сумме», снятием очков или даже исключением из числа участников Премьер-лиги. Последнее обстоятельство выглядит особенно зловещим для владельцев и инвесторов клуба – эмиратских шейхов во главе с 52-летним членом правящей семьи эмирата Абу-Даби Мансуром ибн Заидом Аль Нахайяном. Вот уже 15 лет они вкладывают деньги в свое детище, но в итоге большую часть достижений, которые были им добыты, сейчас могут быть аннулированы, а сама команда сослана в Чемпионшип или даже более низкую лигу…

Понижение в классе действительно возможно

О том, что вся эта история для «Манчестер Сити» действительно может завершится на крайне минорной ноте, говорят и весьма авторитетные люди, ранее работавшие на клуб. В частности, в английскую прессу попали высказывания Стефана Борсона – экс-советника руководства «горожан» по финансам, который также является давним фанатом команды.

«Сложно сказать, стоит сейчас паниковать или нет, но сам размер обвинений, выдвинутых со стороны АПЛ, находится на уровне, который, если большинство эпизодов будут признаны доказанными, должен привести к одному – изгнанию из элитарного дивизиона».

«Некоторые из обвинений кажутся просроченными, если не будет доказано преднамеренное сокрытие фактов и информации по ним. И да, 50% юристов будут упорно бороться за оправдание «Манчестер Сити», но 50% других юристов выступят на стороне АПЛ. Каждой стороне будут доступны лучшие специалисты по критериям фирмы/палаты/качество/репутация. У «горожан» нет никаких финансовых преимуществ в отношении уровня доступных юристов».

«Как я уже много раз говорил, масштаб и серьезность (нечестность/мошенничество/сокрытие) обвинений совершенно не подходят для комиссии и сжатых сроков. Я не знаю, как с этим справиться, но мне кажется, что до момента появления окончательного вердикта в этом деле могут пройти ГОДЫ», - заявил Борсон.

Так что же дальше?

Выводы Борсона, похоже, являются абсолютно логичными, потому что на текущий момент еще даже не определено, сколько людей войдут в специальную комиссию, которая и будет расследовать факты, изложенные в обвинении против «Манчестер Сити». Учитывая беспрецедентную для лиги серьезность дела, а также широкий спектр возможных наказаний, спешить в таком вопросе никто не будет, причем не столько исходя из соображений заботы о репутации «Манчестер Сити», сколько – из необходимости недопущения серьезного имиджевого удара по АПЛ в целом.

Учитывая тот факт, что на расследование ушло более четырех лет, можно смело прогнозировать, что на правовую оценку всех эпизодов, содержащихся в деле, может уйти столько же, если даже не больше времени…

Что эта ситуация меняет для Манчестер Сити?

Пока никаких выводов специальной комиссии не будет, «Манчестер Сити» будет разрешено работать в привычном для клуба режиме: соблюдается презумпция невиновности, пока не будет доказана вина. Вероятнее всего, этого окажется достаточно для Хосепа Гвардиолы, который ранее неоднократно подчеркивал, что его лично заверили в отсутствии каких-либо правонарушений в деятельности «горожан», и что он немедленно покинет клуб, если вдруг окажется, что ему солгали. Как минимум свой контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/25 испанский коуч должен доработать без особых проблем, если ситуация не примет неожиданный оборот.

Важно понимать и то, что общественности в настоящий момент известно крайне мало о потенциальных нарушениях, которые мог допустить «Манчестер Сити». То ли в интересах дела, то ли исходя из других соображений, информация для широкой публики выглядит крайне дозированной, и все лихорадочные дискуссии в социальных сетях, которые сейчас ведут болельщики «горожан», сводятся к банальному обсуждению слухов, а те, как известно, вполне могут оказаться обыкновенным фейком.

Непонятно пока и то, как АПЛ и остальные ее клубы-участники будут реагировать на ситуацию, если та примет максимально неприемлемый для «Манчестер Сити» оборот с лишением титулов и понижением в классе. Нынешняя английская Премьер-лига представляет собой взаимосвязанную сеть интересов. Здесь каждый клуб частично полагается на действия, реакции и результаты другого. Успешность сезонов команды — и, как таковая, ее история — определяются конкуренцией внутри лиги.

Если «Манчестер Сити» будет признан виновным, вся структура десятилетия АПЛ между 2009 и 2019 годами будет полностью изменена. Спортивный принцип говорит, что турнирная таблица никогда не лжет, а команды оказываются на тех местах в ней, где они заслуживают, потому что играют по одним и тем же правилам. Да, деньги имеют свою особенную роль в современных успехах того или иного клуба, но структура АПЛ как таковой остается в пределах основных параметров.

«Манчестер Сити» оказал существенное воздействие на формирование истории АПЛ последнего десятилетия. В частности, за этот период многие авторитетные английские издания включали игроков «горожан», и команду целиком в различные топ-рейтинги, да и в самой Премьер-лиге понимают, какое количество регалий и рекордов времен новейшей истории принадлежит именно «Манчестер Сити». Сейчас, когда ситуация вокруг «горожан» может обернуться как-угодно, в АПЛ прекрасно осознают, что при негативном для клуба варианте под ударом окажется и репутация всего соревнования, конкуренция в котором оказалась искажена под влиянием неправомерных действий со стороны одного из участников, что было раскрыто лишь спустя десятилетие… От похожего удара до сих пор никак полноценно не отойдет итальянская Серия А, и далеко не факт, что в Англии пожелают в итоге заступить за «черту» настолько далеко, как об этом судачат эксперты.