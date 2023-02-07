Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины

На 47-м году жизни перестало биться сердце бывшего игрока киевского «Динамо», «Днепра», «Кривбасса» и сборной Украины Александра Радченко.

О смерти экс-футболиста сообщил бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко. Причина смерти Радченко неизвестна.

Александр Радченко был родом из Мариуполя, где и начал свою игровую карьеру. В 1997 году он перешел в киевское «Динамо». Свою карьеру завершил в 2009 году. В составе сборной Украины он провел 17 матчей.

С 2011 по 2016 год Радченко был экспертом по актуальным футбольным вопросам.