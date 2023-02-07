Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:28
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Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Ушел из жизни Александр Радченко
07 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:28
12197
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На 47-м году жизни перестало биться сердце бывшего игрока киевского «Динамо», «Днепра», «Кривбасса» и сборной Украины Александра Радченко.
О смерти экс-футболиста сообщил бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко. Причина смерти Радченко неизвестна.
Александр Радченко был родом из Мариуполя, где и начал свою игровую карьеру. В 1997 году он перешел в киевское «Динамо». Свою карьеру завершил в 2009 году. В составе сборной Украины он провел 17 матчей.
С 2011 по 2016 год Радченко был экспертом по актуальным футбольным вопросам.
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