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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:28
12197
1

Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины

Ушел из жизни Александр Радченко

07 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:28
12197
1
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Instagram. Александр Радченко

На 47-м году жизни перестало биться сердце бывшего игрока киевского «Динамо», «Днепра», «Кривбасса» и сборной Украины Александра Радченко.

О смерти экс-футболиста сообщил бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко. Причина смерти Радченко неизвестна.

Александр Радченко был родом из Мариуполя, где и начал свою игровую карьеру. В 1997 году он перешел в киевское «Динамо». Свою карьеру завершил в 2009 году. В составе сборной Украины он провел 17 матчей.

С 2011 по 2016 год Радченко был экспертом по актуальным футбольным вопросам.

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Александр Радченко
Источник FanDay
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Gargantua
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