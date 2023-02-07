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  4. Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 14:04 |
1725
7

Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается

Комплектация столичного клуба продолжается

07 февраля 2023, 14:04 |
1725
7
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и в ближайшее время собирается подписать нападающего. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, Владислав Супряга до лета в Киеве.

«Нападающий? Он будет. На днях. Зрелый. Фамилия вам ни о чем не скажет, подставлять переговорщиков не станем», – сказано в сообщении.

Отметим, что сейчас в нападении столичного клуба числятся Владислав Супряга и Владислав Ванат.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ищет варианты для Гармаша.

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Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша
Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Владислав Супряга
Источник ФК Динамо Киев
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romanchik.8409
Кормильца? 
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0
ШоЦэБуло
Милевского вернёте или Шеву ? 
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0
Умник
Ярмола
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0
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Serhii P.
Невже Олександ Гладкий повертається? ))
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Xyoкин Гусман Лоэра
Леоненко в такой команде ,один из лучших был бы сейчас .
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-4
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