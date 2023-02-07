Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Комплектация столичного клуба продолжается
Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и в ближайшее время собирается подписать нападающего. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, Владислав Супряга до лета в Киеве.
«Нападающий? Он будет. На днях. Зрелый. Фамилия вам ни о чем не скажет, подставлять переговорщиков не станем», – сказано в сообщении.
Отметим, что сейчас в нападении столичного клуба числятся Владислав Супряга и Владислав Ванат.
Ранее сообщалось, что «Динамо» ищет варианты для Гармаша.
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