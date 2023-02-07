Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается

Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и в ближайшее время собирается подписать нападающего. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, Владислав Супряга до лета в Киеве.

«Нападающий? Он будет. На днях. Зрелый. Фамилия вам ни о чем не скажет, подставлять переговорщиков не станем», – сказано в сообщении.

Отметим, что сейчас в нападении столичного клуба числятся Владислав Супряга и Владислав Ванат.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ищет варианты для Гармаша.