Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) не смогла пробиться в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде турнира украинка проиграла Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA 28) в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/16 финала

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 7:6 (7:5)

За поединок Даяна дважды подала навылет, два раза допустила двойную ошибку и реализовала все 2 брейк-поинта.

В 1/8 финала турнира Жиль сыграет с Дарьей Касаткиной.

Ранее Ястремская успешно преодолела сито квалификации.