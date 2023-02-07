Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби
Украинка проиграла Жиль Тайхманн
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) не смогла пробиться в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В первом раунде турнира украинка проиграла Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA 28) в двух сетах за 1 час и 42 минуты.
WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/16 финала
Жиль Тайхманн (Швейцария) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 7:6 (7:5)
За поединок Даяна дважды подала навылет, два раза допустила двойную ошибку и реализовала все 2 брейк-поинта.
В 1/8 финала турнира Жиль сыграет с Дарьей Касаткиной.
Ранее Ястремская успешно преодолела сито квалификации.
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