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  4. Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби
WTA
07 февраля 2023, 19:27 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:44
578
8

Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби

Украинка проиграла Жиль Тайхманн

07 февраля 2023, 19:27 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:44
578
8
Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) не смогла пробиться в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде турнира украинка проиграла Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA 28) в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/16 финала

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 7:6 (7:5)

За поединок Даяна дважды подала навылет, два раза допустила двойную ошибку и реализовала все 2 брейк-поинта.

В 1/8 финала турнира Жиль сыграет с Дарьей Касаткиной.

Ранее Ястремская успешно преодолела сито квалификации.

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Жиль Тайхман Даяна Ястремская WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Alexsander Sichkarenko
8300 у.е за тиждень поклала в карман та й все, а ви тут вболівайте нерви собі робіть
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+1
Александр Ад
По ходу матчу хотілося неодноразаво  крикнути Даяні- перекинь сітку..но навить фінальний удар прийшовся в неї.Це техничний елемент ,коли треба пробить не з двух рук ,по уходящему м'ячу,а з одной.А скільки браку в інших простих ситуаціях,знову Дая наступае на ці ж граблі...А ведь була не слабкіша за суперницю...
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+1
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Aleks
Ну почему все наши теннисистки не умеют подавать, с такой поршивой первой подачей турниры не выигрываются 
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0
Павло Бубенко
44, сорок чотири, млять, невимушених помилок! І це навіть не у трьох, а лише у двох сетах! Кидай, кидай, Даяночка теніс, не позорься й не позорь українських вболювальників! З такою безвідповідальною грою на корті робити нічого!
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0
серж жорж
Сыграла достойно набирает форму сразу форму не вернёшь . Но уже прогресс есть . И это главное 
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-1
Александр Науменко
Останній удар - вішенка на торті.
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-1
Обсервер Влад
Останній розіграш - найкрасномовніше уособлення повної недолугості Ястремської, Костюк, та й власне усього українського жіночого тенісу
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-2
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