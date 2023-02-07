Сегодня, 7 февраля, «Днепр-1» провел свой заключительный контрольный матч на сборе в Турции. Команда Александра Кучера со счетом 5:1 разгромила латвийскую «Ауду».

«Днепр-1» (Украина) – «Ауда» (Латвия) – 5:1

Голы: Довбик (22, 64), Исаевс (37, автогол), Пихаленок (38), Танчик (66) - Минчев (61, пен)

«Днепр-1» (стартовый состав): Валеф - Хайнер, Сваток (кап), Сарапий, Матаррита, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Пеглоу, Довбик

«Днепр-1» (второй тайм): Валеф - Сваток, Сарапий, Танчик, Горбунов, Бабенко, Пихаленок (Танковский, 83), Когут, Гуцуляк (Пасич, 54), Назаренко, Довбик (Подлепенец, 83)

«Ауда» (стартовый состав): Ондоа (кап) - Минкевич, В. Исаевс, Микулич, Ачой, Рафаэль, Савельевс, Минчев, Сукебелис, Траоре, Улимбашевс