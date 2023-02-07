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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 18:25 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:26
1035
0

Днепр-1 завершил сборы разгромной победой

Команда Александра Кучера разгромила «Ауду»

07 февраля 2023, 18:25 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:26
1035
0
Днепр-1 завершил сборы разгромной победой

Сегодня, 7 февраля, «Днепр-1» провел свой заключительный контрольный матч на сборе в Турции. Команда Александра Кучера со счетом 5:1 разгромила латвийскую «Ауду».

«Днепр-1» (Украина) – «Ауда» (Латвия) – 5:1
Голы: Довбик (22, 64), Исаевс (37, автогол), Пихаленок (38), Танчик (66) - Минчев (61, пен)

«Днепр-1» (стартовый состав): Валеф - Хайнер, Сваток (кап), Сарапий, Матаррита, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Пеглоу, Довбик

«Днепр-1» (второй тайм): Валеф - Сваток, Сарапий, Танчик, Горбунов, Бабенко, Пихаленок (Танковский, 83), Когут, Гуцуляк (Пасич, 54), Назаренко, Довбик (Подлепенец, 83)

«Ауда» (стартовый состав): Ондоа (кап) - Минкевич, В. Исаевс, Микулич, Ачой, Рафаэль, Савельевс, Минчев, Сукебелис, Траоре, Улимбашевс

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Источник Sport.ua
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