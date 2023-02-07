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Товарищеские матчи
Днепр-1
07.02.2023, FT 5 : 1
Ауда
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 20:20 | Обновлено 07 февраля 2023, 20:44
214
0

Днепр-1 – Ауда – 5:1. Голы на любой вкус. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

07 февраля 2023, 20:20 | Обновлено 07 февраля 2023, 20:44
214
0
Днепр-1 – Ауда – 5:1. Голы на любой вкус. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

Заключительным соперником днепрян на сборах в Турции стала «Ауда» из Латвии, которая в прошлом году после долгого перерыва вернулась в элитную лигу чемпионата и выиграла Кубок Латвии.

У спортклубовцев дебютировал костариканский новичок Рональд Матаррита, занявший свою родную позицию левого защитника. В стартовом протоколе и появился и полностью восстановившийся после повреждения Жоао Пеглоу. Таким образом, с первых минут вышли все три легионера (третий – Хайнер Монжардым), которые были дозаявлены на матче Лиги конференций.

Днепряне завершили заключительный спарринг сборов победой с большим счетом (5:1) и в приподнятом настроении будут готовиться к еврокубковому свиданию с кипрским клубом АЕК.

Товарищеский матч

7 февраля. 16:00. Белек (Турция). «Глория спортс арена».

СК Днепр-1 (Украина) - Ауда (Кекава, Латвия) - 5:1

Голы: Довбик, 22, 64, Матаррита, 37, Пихалонок, 38, Танчик, 66 – Минчев, 61 (пен).

Днепр-1: 93. Валеф, 44. Хайнер (43. Танчик, 46), 45. Сваток (кап), 5. Сарапий, 76. Матаррита (6. Горбунов, 46), 14. Бабенко, 10. Пихаленок (30. Танковский, 83), 41. Рубчинский (8. Когут, 46), 19. Гуцуляк (42. Пасич, 53), 47. Пеглоу (29. Назаренко, 46), 7.Довбик (28. Подлепенец, 83). Запас: 1. Рыбак, 12. Кинарейкин, 18. Гомес, 46. Кононов.

Ауда: 1. Ондоа (кап), 12. Минкевич, 26. В.Исаевс (21. Силва, 68), 6. Микулич, 13. Ачой (19. Крмакманис, 74), 8. Рафаэль, 14. Савельевс (15. Дубов, 81), 9. Минчев (10. Остапенко, 74), 30. Скребелис, 11. Траоре, 7. Улимбашевс (99. Крапухин, 46). Запас: 27. Бретшнейдер, 31. Озолс, 24. И.Исаевс.

Предупреждение: Пихаленок, 58

Видеообзор матча

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Источник СК Днепр-1
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