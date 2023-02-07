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Товарищеские матчи
Днепр-1
07.02.2023 16:00 - : -
Ауда
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 02:35 |
14
0

Днепр-1 – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 7 февраля в 16:00

07 февраля 2023, 02:35 |
14
0
Днепр-1 – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

Во вторник, 7 февраля, «Днепр-1» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет товарищеский поединок с латвийской командой «Ауда» из Кекавы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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Днепр-1 Ауда смотреть онлайн товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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