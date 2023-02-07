Во вторник, 7 февраля, «Днепр-1» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет товарищеский поединок с латвийской командой «Ауда» из Кекавы.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.