Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 02:35 |
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Днепр-1 – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 7 февраля в 16:00
07 февраля 2023, 02:35 |
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Во вторник, 7 февраля, «Днепр-1» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет товарищеский поединок с латвийской командой «Ауда» из Кекавы.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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