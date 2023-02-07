Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» пока не приблизилось к подписанию нового игрока, хотя клуб активно просматривает форвардов.

Однако ни один из тех игроков, кто интересует киевлян, на этот момент не готов ехать в Украину. Возможно, ситуация изменится к концу месяца, когда УПЛ останется одним из немногих чемпионатов с открытым трансферным окном.

Что касается замены для защитника Ильи Забарного, то новичков приобретать не планируют, а наставник Мирча Луческу рассчитывает на прогресс Антона Боля.

Боль в нынешнем сезоне еще не играл в УПЛ, но трижды попадал в заявку первой команды.