Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Похоже, шанс в основе получит Боль
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» пока не приблизилось к подписанию нового игрока, хотя клуб активно просматривает форвардов.
Однако ни один из тех игроков, кто интересует киевлян, на этот момент не готов ехать в Украину. Возможно, ситуация изменится к концу месяца, когда УПЛ останется одним из немногих чемпионатов с открытым трансферным окном.
Что касается замены для защитника Ильи Забарного, то новичков приобретать не планируют, а наставник Мирча Луческу рассчитывает на прогресс Антона Боля.
Боль в нынешнем сезоне еще не играл в УПЛ, но трижды попадал в заявку первой команды.
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