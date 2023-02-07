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  4. ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
Польша
07 февраля 2023, 22:35 | Обновлено 07 февраля 2023, 22:54
3696
5

ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла

«Краковия» уступила «Короне» со счетом 1:2

07 февраля 2023, 22:35 | Обновлено 07 февраля 2023, 22:54
3696
5
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

В понедельник, 6 февраля, состоялся матч 19-го труа чемпионата Польши между «Краковией» и «Короной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Кельце.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе «Краковии» на этот поединок. На 56-й минуте игры украинец совершил абсолютно ненужный фолл в своей штрафной и привез пенальти, который был успешно реализован.

Коноплянка был заменен на 62-й минуте, а его команде удалось отыграть всего один мяч.

После матча известное польское издание «Dziennik Polski» выставило оценки игрокам за поединок. Евгений получил худшую – 2 балла.

Вот как издание прокомментировала игру Евгения:

«Если бы «Краковии» удалось дольше продержаться после пропущенного гола, она могла бы отнять у «Кельце» как минимум одно очко. Коноплянка своим необдуманным действием не позволил этого сделать. Он привез совершенно бессмысленный пенальти. Такой опытный игрок не имеет права так играть».

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Корона Кельце видео пенальти Евгений Коноплянка Краковия чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор
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VitosKH
Клоун Вася
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+1
Andy_P
Надоело напрягаться, решил и там на лавку присесть прочно
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+1
Gargantua
за сколько там его Ахметов купил и какую зарплату дал?
об этом нам спорт юа не расскажет потому, что редакционная политика подразумевает "как все хорошо у Шахтера и плохо у Динамо"
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-1
Andrew
порушення було поза штрафною здається (
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-1
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Теннис
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