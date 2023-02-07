ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
«Краковия» уступила «Короне» со счетом 1:2
В понедельник, 6 февраля, состоялся матч 19-го труа чемпионата Польши между «Краковией» и «Короной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Кельце.
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе «Краковии» на этот поединок. На 56-й минуте игры украинец совершил абсолютно ненужный фолл в своей штрафной и привез пенальти, который был успешно реализован.
Коноплянка был заменен на 62-й минуте, а его команде удалось отыграть всего один мяч.
После матча известное польское издание «Dziennik Polski» выставило оценки игрокам за поединок. Евгений получил худшую – 2 балла.
Вот как издание прокомментировала игру Евгения:
«Если бы «Краковии» удалось дольше продержаться после пропущенного гола, она могла бы отнять у «Кельце» как минимум одно очко. Коноплянка своим необдуманным действием не позволил этого сделать. Он привез совершенно бессмысленный пенальти. Такой опытный игрок не имеет права так играть».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20-летний Евгений Павлюк сыграл 3 матча в текущем сезоне УПЛ
«Горожанам» предъявлены обвинения по более чем 100 финансовым нарушениям за последние 9 лет…
об этом нам спорт юа не расскажет потому, что редакционная политика подразумевает "как все хорошо у Шахтера и плохо у Динамо"