ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла

В понедельник, 6 февраля, состоялся матч 19-го труа чемпионата Польши между «Краковией» и «Короной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Кельце.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе «Краковии» на этот поединок. На 56-й минуте игры украинец совершил абсолютно ненужный фолл в своей штрафной и привез пенальти, который был успешно реализован.

Коноплянка был заменен на 62-й минуте, а его команде удалось отыграть всего один мяч.

После матча известное польское издание «Dziennik Polski» выставило оценки игрокам за поединок. Евгений получил худшую – 2 балла.

Вот как издание прокомментировала игру Евгения:

«Если бы «Краковии» удалось дольше продержаться после пропущенного гола, она могла бы отнять у «Кельце» как минимум одно очко. Коноплянка своим необдуманным действием не позволил этого сделать. Он привез совершенно бессмысленный пенальти. Такой опытный игрок не имеет права так играть».