ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча

20-летний сенегальский футболист киевского «Динамо» Самба Диалло отличился за свою сборную в товарищеском матче.

Диалло поразил ворота команды Замбии U-20 уже на 26-й секунде игры, тем самым быстро вывив Сенегал U-20 вперед в этом поединке.

Ранее стало известно, что Диалло покинул расположение «Динамо», которое проводит учебно-тренировочній сбор в Турции. Самба приме участие со своей сборной в Кубке Африканских наций U-20.

Турнир пройдет с 19 февраля по 11 марта в Египте. В группе сенегальцы сыграют с ровесниками из Нигерии (19 февраля) и Мозамбика (22 февраля), а также хозяевами соревнований (25 февраля). В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из трех групп, а также две сборные с лучшими показателями из занявших третьи места.