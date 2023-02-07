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  4. ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 21:55 | Обновлено 07 февраля 2023, 22:11
1674
1

ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча

Самба Диалло забил за сборную Сенегала U-20

07 февраля 2023, 21:55 | Обновлено 07 февраля 2023, 22:11
1674
1
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

20-летний сенегальский футболист киевского «Динамо» Самба Диалло отличился за свою сборную в товарищеском матче.

Диалло поразил ворота команды Замбии U-20 уже на 26-й секунде игры, тем самым быстро вывив Сенегал U-20 вперед в этом поединке.

Ранее стало известно, что Диалло покинул расположение «Динамо», которое проводит учебно-тренировочній сбор в Турции. Самба приме участие со своей сборной в Кубке Африканских наций U-20.

Турнир пройдет с 19 февраля по 11 марта в Египте. В группе сенегальцы сыграют с ровесниками из Нигерии (19 февраля) и Мозамбика (22 февраля), а также хозяевами соревнований (25 февраля). В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из трех групп, а также две сборные с лучшими показателями из занявших третьи места.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
зажигать то он зажигает, но без предсезонки опять на банку сядет
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