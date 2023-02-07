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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 15:57 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:10
3401
0

Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло

Легионер покинул расположение киевского коллектива

07 февраля 2023, 15:57 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:10
3401
0
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
Instagram. Самба Диалло

Пресс-служба киевского «Динамо» уведомила об отъезде полузащитника Самба Диалло из лагеря команды. Сообщается, что он отправился в молодежную сборную Сенегала, которая готовится к участию в Кубке Африканских наций U-20.

Турнир с 19 февраля по 11 марта состоится в Египте. В группе сенегальцы сыграют с ровесниками из Нигерии (19 февраля) и Мозамбика (22 февраля), а также хозяевами соревнований (25 февраля). В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из трех групп, а также две сборные с лучшими показателями из занявших третьи места.

Молодежная сборная Сенегала ни разу не становилась чемпионом континента, зато три раза играла в финалах Кубка Африканских наций U-20 (2015, 2017, 2019).

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Самба Диалло Динамо Киев сборная Сенегала по футболу U-20
Источник ФК Динамо Киев
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