Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло

Пресс-служба киевского «Динамо» уведомила об отъезде полузащитника Самба Диалло из лагеря команды. Сообщается, что он отправился в молодежную сборную Сенегала, которая готовится к участию в Кубке Африканских наций U-20.

Турнир с 19 февраля по 11 марта состоится в Египте. В группе сенегальцы сыграют с ровесниками из Нигерии (19 февраля) и Мозамбика (22 февраля), а также хозяевами соревнований (25 февраля). В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из трех групп, а также две сборные с лучшими показателями из занявших третьи места.

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Молодежная сборная Сенегала ни разу не становилась чемпионом континента, зато три раза играла в финалах Кубка Африканских наций U-20 (2015, 2017, 2019).