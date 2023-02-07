Игроки Динамо Киев отправились на длительные выходные

В понедельник, 6 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померилось силами с командой «Шкендия» из Северной Македонии и добилось победы со счетом 1:0.

Эта игра завершила первый этап зимней подготовки команды. Решением тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу футболисты «Динамо» получили три выходных дня.

Свою ближайшую тренировку киевская команда теперь проведет 10 февраля, а на следующий день, 11-го числа, она сыграет очередной спарринг. Соперник – клуб «Силекс» из Македонии.