Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 03:17 | Обновлено 07 февраля 2023, 03:25
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Игроки Динамо Киев отправились на длительные выходные
Мирча Луческу предоставил подопечным отдых
07 февраля 2023, 03:17 | Обновлено 07 февраля 2023, 03:25
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В понедельник, 6 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померилось силами с командой «Шкендия» из Северной Македонии и добилось победы со счетом 1:0.
Эта игра завершила первый этап зимней подготовки команды. Решением тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу футболисты «Динамо» получили три выходных дня.
Свою ближайшую тренировку киевская команда теперь проведет 10 февраля, а на следующий день, 11-го числа, она сыграет очередной спарринг. Соперник – клуб «Силекс» из Македонии.
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