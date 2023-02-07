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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 03:17 | Обновлено 07 февраля 2023, 03:25
91
0

Игроки Динамо Киев отправились на длительные выходные

Мирча Луческу предоставил подопечным отдых

07 февраля 2023, 03:17 | Обновлено 07 февраля 2023, 03:25
91
0
Игроки Динамо Киев отправились на длительные выходные
ФК Динамо Киев

В понедельник, 6 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померилось силами с командой «Шкендия» из Северной Македонии и добилось победы со счетом 1:0.

Эта игра завершила первый этап зимней подготовки команды. Решением тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу футболисты «Динамо» получили три выходных дня.

Свою ближайшую тренировку киевская команда теперь проведет 10 февраля, а на следующий день, 11-го числа, она сыграет очередной спарринг. Соперник – клуб «Силекс» из Македонии.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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