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Товарищеские матчи
Динамо Киев
06.02.2023, FT 1 : 0
Шкендия
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 06 февраля 2023, 21:30
662
0

Динамо Киев – Шкендия – 1:0. Как забил Лонвейк. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

06 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 06 февраля 2023, 21:30
662
0
Динамо Киев – Шкендия – 1:0. Как забил Лонвейк. Видео гола и обзор матча
ФК Динамо Киев

​Киевское «Динамо» под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу провело очередной товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Динамо» с минимальным перевесом в счете обыграло «Шкендию», представителя Северной Македонии (1:0)

Единственный гол в матче забил Джастин Лонвейк на 45-й минуте.

Следующий спарринг киевское «Динамо» проведет 11 февраля против северомакедонского «Силекса».

Товарищеский матч. 6 февраля, Турция

Динамо Киев (Украина) – Шкендия (Северная Македония) – 1:0

Гол: Лонвейк, 45

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лонвейк, 45 мин.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Шкендия контрольные матчи УПЛ Динамо Киев - Шкендия Джастин Лонвейк видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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