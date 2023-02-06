Динамо Киев – Шкендия – 1:0. Как забил Лонвейк. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
Киевское «Динамо» под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу провело очередной товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.
«Динамо» с минимальным перевесом в счете обыграло «Шкендию», представителя Северной Македонии (1:0)
Единственный гол в матче забил Джастин Лонвейк на 45-й минуте.
Следующий спарринг киевское «Динамо» проведет 11 февраля против северомакедонского «Силекса».
Товарищеский матч. 6 февраля, Турция
Динамо Киев (Украина) – Шкендия (Северная Македония) – 1:0
Гол: Лонвейк, 45
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Лонвейк, 45 мин.
События матча
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