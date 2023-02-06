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06 февраля 2023, 21:27 | Обновлено 06 февраля 2023, 21:43
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МОРГУН: «Динамо готово на 70%. А проснулся я, потому что шаталась кровать»

Голкипер «Динамо» подвел итоги контрольного матча с македонской «Шкендией»

06 февраля 2023, 21:27 | Обновлено 06 февраля 2023, 21:43
241
0
МОРГУН: «Динамо готово на 70%. А проснулся я, потому что шаталась кровать»
ФК Динамо Киев. Валентин Моргун

Голкипер «Динамо» Валентин Моргун подвел итоги контрольного матча с северомакедонской «Шкендией» (1:0) и прокомментировал последствия природной катастрофы в Турции, где проходит сбор команды.

– Мы плодотворно провели первый этап сбора. В общем, была непростая работа, большие нагрузки и достаточное количество контрольных матчей. Было тяжело, некоторые ребята сейчас имеют повреждения, но команда выдержала и на хорошей ноте завершает первый сбор.

Большое количество спаррингов – фирменный стиль Мирчи Луческу. Нужен отдых после серьезных нагрузок на первом сборе?

– Конечно, два-три выходных дня нам будут очень необходимы, чтобы перевести дух, отдохнуть и настроиться на второй сбор, который не менее важен для нашей команды.

– В какой функциональной готовности сейчас находится команда?

– Считаю, процентов на 70 команда уже готова ко второй части сезона.

– Насколько было важно завершить первый этап сбора победой?

– Все понимают, что на сборах результат не так важен. Прежде всего, мы обращаем внимание на свою физическую готовность и игру. Однако победить – всегда хорошо.

В Турции сегодня произошло ужасное событие – мощное землетрясение. Как этот катаклизм отразился на тренировочном процессе «Динамо»?

– Лично я ночью проснулся от того, что почувствовал какой-то шум и колебания кровати. Но то, что это было, мы узнали уже во время завтрака. Конечно, вместе со всеми ребятами следим в творящемся Интернете. Это ужасная катастрофа.

– Что бы ты мог передать семьям пострадавших?

– Даже не знаю, что сказать, ведь не могу представить, что чувствуют эти люди в такую тяжелую минуту. В нашей стране люди сейчас тоже очень страдают. Весь мир переживает непростое время, поэтому хочется пожелать всем выдержки, и чтобы этот ужас как можно быстрее закончился.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
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Источник ФК Динамо Киев
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