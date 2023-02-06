Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 15:59 | Обновлено 06 февраля 2023, 16:07
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Динамо Киев – Шкендия. Стартовый состав киевлян
Мирча Луческу определился с составом на контрольный матч
06 февраля 2023, 15:59 | Обновлено 06 февраля 2023, 16:07
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«Динамо» Киев в рамках подготовки ко второй части сезона проведет очередной спарринг. Команда Мирчи Луческу сыграет против македонской «Шкендии».
Предлагаем ознакомиться со стартовым составом киевлян:
«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Боль, Дячук, Караваев, Андриевский, Гармаш, Лонвейк, Пашко, Кабаев, Пономаренко.
Матч «Динамо» – «Шкендия» состоится 6 февраля и начнется в 16:00.
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