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Динамо Киев
06.02.2023 16:00 - : -
Шкендия
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 00:45 |
36
0

Динамо Киев – Шкендия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка товарищеского матча

06 февраля 2023, 00:45 |
36
0
Динамо Киев – Шкендия. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В понедельник, 6-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и северомакедонская «Шкендия». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Зимние сборы киевского «Динамо» все еще находятся в самом разгаре, и в последних двух матчах коллектив Мирчи Луческу наконец-то начала побеждать, чем тешит своих болельщиков на фоне неудачных результатов на старте подготовке. В игре против скромной румынской «Унири» из Дежа произошел разгром соперников (5:1), после чего столичные впервые сыграли «на ноль» в игре против датского «Вайле» накануне (2:0). В ближайшее время «бело-синие» сыграют еще один матч против интересного соперника – северомакедонская «Шкендии», которая на данный момент идет третьей в своем чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шкендия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев Динамо Киев - Шкендия текстовая трансляция Шкендия товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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