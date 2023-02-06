В понедельник, 6-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и северомакедонская «Шкендия». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Зимние сборы киевского «Динамо» все еще находятся в самом разгаре, и в последних двух матчах коллектив Мирчи Луческу наконец-то начала побеждать, чем тешит своих болельщиков на фоне неудачных результатов на старте подготовке. В игре против скромной румынской «Унири» из Дежа произошел разгром соперников (5:1), после чего столичные впервые сыграли «на ноль» в игре против датского «Вайле» накануне (2:0). В ближайшее время «бело-синие» сыграют еще один матч против интересного соперника – северомакедонская «Шкендии», которая на данный момент идет третьей в своем чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шкендия», за которой можно следить в украинской версии сайта.