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Динамо Киев
06.02.2023 16:00 - : -
Шкендия
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 00:19 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:34
2540
1

Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра пройдет 6 февраля, старт в 16:00

06 февраля 2023, 00:19 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:34
2540
1
Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев в рамках подготовки ко второй части сезона проведет очередной спарринг. Команда Мирчи Луческу сыграет против македонской «Шкендии».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится 6 февраля в 16:00 на арене Mardan Sports Complex в Турции.

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Источник Sport.ua
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