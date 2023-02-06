Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

«Динамо» Киев в рамках подготовки ко второй части сезона проведет очередной спарринг. Команда Мирчи Луческу сыграет против македонской «Шкендии».

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Игра состоится 6 февраля в 16:00 на арене Mardan Sports Complex в Турции.