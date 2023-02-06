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06.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 00:19 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:34
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Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра пройдет 6 февраля, старт в 16:00
06 февраля 2023, 00:19 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:34
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«Динамо» Киев в рамках подготовки ко второй части сезона проведет очередной спарринг. Команда Мирчи Луческу сыграет против македонской «Шкендии».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится 6 февраля в 16:00 на арене Mardan Sports Complex в Турции.
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