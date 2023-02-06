Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию

Киевское «Динамо» под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу продолжает основательно работать на зимних тренировочных сборах в Турции. Украинский коллектив еще не скоро вернется к официальным матчам, в отличие от «Днепра-1» и донецкого «Шахтера», против которых столичная команда ведет борьбу за чемпионский титул в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Именно поэтому программа подготовки «бело-синих» достаточно разветвленная и растянута во времени, и, конечно, главный тренер киевлян не упустил возможность привлечь как можно больше игроков для участия в контрольных поединках.

В этот раз «Динамо» пришлось противостоять «Шкендии» – еще одному представителю Северной Македонии, против которого украинские клубы нередко любят играть во время подготовки к возобновлению выступлений на официальном уровне. Оппонент этот находился в оптимальных кондициях, поскольку также успел наиграть значительное количество товарищеских матчей до этого, так что уже имел четко выстроен игровой рисунок. Правда, Катип Османи решил на игру против киевлян выставить смешанный состав с привлечением резервистов, чем отличился и Луческу.

В итоге отчетная встреча получилась действительно более похожей на товарищеску, и лишь изредка резкие решения главного арбитра из Турции поднимали общий градус противостояния. Комментатор матча сказал, что у представителя Фемиды среди родственников есть пострадавшие во время землетрясения, охватившего в этот день восточную часть страны. Именно поэтому, наверное, игроки с ним почти не спорили, получая очередное предупреждение, потому что человеку было явно не до футбола. Кстати, фолили больше именно «динамовцы», срывая скорые наступления соперников.

Что касается атакующих действий, то отметить команду Мирчи Луческу в хорошем ключе в этом плане можно было исключительно за первые минуты, когда киевляне создали момент для Дениса Гармаша подачей со штрафного с левого фланга, но тот в касание не переиграл голкипера. В остальной части игрового времени в первом тайме «Динамо» было почти незаметным на чужой половине, потому что соперники классно построили две линии обороны.

Что касается действий столичного коллектива в защите, то они не происходили без единичных недостатков. Очень близко киевлян подвели под пропущенный мяч на 30 минуте, когда подача углового с правого фланга завершилась ударом от Рамадани головой в дальнюю штангу, тогда как защитники только наблюдали за движением мяча над штрафным. Но все же «Шкендия» в тот момент начала чувствовать себя слишком раскованно, и ее голкипер допустил очевидную ошибку незадолго до свистка на перерыв.

Лонвейк отправил свою команду отдыхать с забитым мячом на своем счету, но на второй тайм полевые исполнители команды Луческу уже не появились в том же составе. Многие замены во время перерыва в итоге привели к разладу в действиях «бело-синих» на чужой половине, а также к порции работы на линии ворот для Нещерета, которому дважды пришлось банально спасать свою команду от ничьей во время ударов соперников из центра штрафной. «Шкендия» свои возможности не использовала, после чего словно смирилась с поражением.

Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» проведет против северомакедонского «Силекса» 11 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Шкендия» - 1:0

Лонвейк, 45

Дубинчак, 10, Андриевский, 18, Сидорчук, 60 – Чинари, 41

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Боль, Дячук, Караваев – Андриевский, Гармаш, Лонвейк – Кабаев, Пономаренко, Пашко.

«Динамо» Киев (2 тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Бурда, Малыш – Василець, Сидорчук, Царенко – Волошин, Горбач, Бенито.

«Шкендия»: Захов – Велия, Бейтуллай, Хасани, Максимов – Дита, Р. Рамадани, Тотре – Чинари, Милев, Шала.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ДИНАМО КИЕВ - ШКЕНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C