Экс-игрок Шахтера отличился за МЮ, Тоттенхэм – в 1/8 финала Кубка Англии
28 января состоялись 11 матчей Кубка Англии
В субботу, 28 января, состоялись 11 матчей 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Центральный матч игрового дня «Манчестер Юнайтед» – «Рединг» завершился со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Каземиро, а также голом отличился экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред.
Свои матчи выиграл и «Тоттенхэм» с «Лестером». «Шпоры» обыграли «Престон», а «лисы» минимально одолели «Волсолл».
Команды, которые сыграли вничью, будут переигрывать матч.
Кубок Англии. 1/16 финала
Уолсолл – Лестер – 0:1
Гол: Ихеаначо, 68
Аккрингтон – Лидс – 1:3
Блекберн – Бирмингем – 2:2
Бристоль Сити – Вест Бромвич – 3:0
Ипсвич – Бернли – 0:0
Лутон – Гримсби – 2:2
Саутгемптон – Блэкпул – 2:1
Фулхэм – Сандерленд – 1:1
Шеффилд Уэнсдей – Флитвуд – 1:1
Престон – Тоттенхэм – 0:3
Голы: Сон Хын Мин, 50, 69, Груневелд, 87
Манчестер Юнайтед – Рединг – 3:1
Голы: Каземиро, 54, 58, Фред, 67 – Мбенге, 72
Progress secured in the @EmiratesFACup 🔒— Leicester City (@LCFC) January 28, 2023
Delivered by @ParimatchUK #WLSLEI pic.twitter.com/W0kduh2E4P
We march on into round five 🙌 pic.twitter.com/7UkGaMjWeU— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2023
Onwards and upwards! ☝️#MUFC || #FACup— Manchester United (@ManUtd) January 28, 2023
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