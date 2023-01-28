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Кубок Англии
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Англия
28 января 2023, 23:53 | Обновлено 29 января 2023, 00:56
498
0

Экс-игрок Шахтера отличился за МЮ, Тоттенхэм – в 1/8 финала Кубка Англии

28 января состоялись 11 матчей Кубка Англии

28 января 2023, 23:53 | Обновлено 29 января 2023, 00:56
498
0
Экс-игрок Шахтера отличился за МЮ, Тоттенхэм – в 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

В субботу, 28 января, состоялись 11 матчей 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Центральный матч игрового дня «Манчестер Юнайтед» – «Рединг» завершился со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Каземиро, а также голом отличился экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред.

Свои матчи выиграл и «Тоттенхэм» с «Лестером». «Шпоры» обыграли «Престон», а «лисы» минимально одолели «Волсолл».

Команды, которые сыграли вничью, будут переигрывать матч.

Кубок Англии. 1/16 финала

Уолсолл – Лестер – 0:1

Гол: Ихеаначо, 68

Аккрингтон – Лидс – 1:3

Блекберн – Бирмингем – 2:2

Бристоль Сити – Вест Бромвич – 3:0

Ипсвич – Бернли – 0:0

Лутон – Гримсби – 2:2

Саутгемптон – Блэкпул – 2:1

Фулхэм – Сандерленд – 1:1

Шеффилд Уэнсдей – Флитвуд – 1:1

Престон – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Сон Хын Мин, 50, 69, Груневелд, 87

Манчестер Юнайтед – Рединг – 3:1

Голы: Каземиро, 54, 58, Фред, 67 – Мбенге, 72

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Кубок Англии по футболу Фред Каземиро Уолсолл Лестер Аккрингтон Стэнли Лидс Блэкберн Бирмингем Сити Бристоль Сити Вест Бромвич Ипсвич Бернли Лутон Таун Гримсби Таун Саутгемптон Блэкпул Фулхэм Сандерленд Шеффилд Уэнсдей Флитвуд Таун Престон Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Рединг
Источник Sport.ua
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