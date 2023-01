Экс-игрок Шахтера отличился за МЮ, Тоттенхэм – в 1/8 финала Кубка Англии

В субботу, 28 января, состоялись 11 матчей 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Центральный матч игрового дня «Манчестер Юнайтед» – «Рединг» завершился со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Каземиро, а также голом отличился экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред.

Свои матчи выиграл и «Тоттенхэм» с «Лестером». «Шпоры» обыграли «Престон», а «лисы» минимально одолели «Волсолл».

Команды, которые сыграли вничью, будут переигрывать матч.

Кубок Англии. 1/16 финала

Уолсолл – Лестер – 0:1

Гол: Ихеаначо, 68

Аккрингтон – Лидс – 1:3

Блекберн – Бирмингем – 2:2

Бристоль Сити – Вест Бромвич – 3:0

Ипсвич – Бернли – 0:0

Лутон – Гримсби – 2:2

Саутгемптон – Блэкпул – 2:1

Фулхэм – Сандерленд – 1:1

Шеффилд Уэнсдей – Флитвуд – 1:1

Престон – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Сон Хын Мин, 50, 69, Груневелд, 87

Манчестер Юнайтед – Рединг – 3:1

Голы: Каземиро, 54, 58, Фред, 67 – Мбенге, 72

