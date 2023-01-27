В субботу, 28 января, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Рединг». Стартовый свисток рефери Даррена Инглэнда из Йоркшира прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед



Если в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», на данный момент, не может составить конкуренцию своим «шумным» соседям по городу в лице «Манчестер Сити», даже несмотря на победу в недавнем дерби (2:1), то с кубковыми состязаниями у подопечных Ерика тен Хага дела обстоят куда лучше. «Красные дьяволы» максимально близки к финалу Кубка английской лиги после победы в первом полуфинале против «Ноттингем Форест» несколькими днями ранее (3:0), а также получили на стадии 1/16 финала Кубка Англии куда более приемлемого соперника, нежели лондонский «Арсенал», против которого за день до этой игры должны были сыграть футболисты Хосепа Гвардиолы.

Учитывая тот факт, что уже совсем скоро вернется Лига Европы УЕФА, где «Юнайтед» предстоит сыграть преждевременный «финал» против каталонской «Барселоны» уже на первом шаге сетки плей-офф, времени на раскачку у команды из Манчестера не осталось. Именно поэтому скрытая опция переигровки в случае ничьей в матче столь ранней стадии Кубка страны «Юнайтед» не интересует вовсе. Да и находятся они сейчас, после серии из восьми матчей без поражений, которую остановила лишь неудача против «Арсенала» (2:3), явно не в таких кондициях, чтобы прерывать серию удачных противостояний против «Рединга», которая длится уже почти 100 лет, с единственной победой соперников в безумно далеком 1927 году.

Рединг



В последний раз представители графства Беркшир поднимались в АПЛ в сезоне-2012/13, и эта акция имела настолько непродолжительный и неудачный характер – 19 место и соответствующий вылет обратно в Чемпионшип, что тот коллектив под руководством Найджела Адкинса так никто из болельщиков других команд не воспринял всерьез. Несколькими сезонами позднее, Яп Стам сумел сделать крутой рывок с 17 на третье место второго по силе дивизиона, однако команда так и не пробилась в «элиту», а годом позднее круто свалилась в пике аж на 20 строчку. Именно в таких колебаниях и проходит текущая история достаточно скромной команды, поэтому кубковые турниры для нее остаются чуть ли не единственным способом заявить о себе.

Сейчас «Рединг» все еще находится в Чемпионшипе, однако под руководством 55-летнего англичанина Пола Инса команда уже успела набрать почти столько же очков за половину турнирного пути, как и сезоном ранее в целом. Как итог – место в середине турнирной таблицы с небольшими перспективами бороться за плей-офф повышения в классе, но и с достаточным преимуществом над командами из зоны вылета. Смущает лишь серия неудач в чемпионате, которая длится уже четыре матча и затрагивает встречи против далеко не наиболее сильных соперников. Даже идущему позади «Сток Сити» «роялс» разгромно проиграли неделей ранее (0:4).

Ориентировочные составы



«Манчестер Юнайтед»: Хитон – Маласия, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака – Майну, Фред, Мактоминей – Гарначо, Вегхорст, Эланга.

«Рединг»: Ламли – Макинтайр, Холмс, Яйдом – Баба, Лум, Форнах, Хендрик, Хойлетт – Жоао, Инс.

Не сыграют: Туанзебе, Санчо, ван де Бек, Шоу, Мартиаль, Далот – Керролл, Сарр, Хатчинсон, Мур, Эджария,

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Эрика тен Хага сделает шаг в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Юнайтед» (-2) с коэффициентом 1.73 по линии Parimatch.

28 января, суббота