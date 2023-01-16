Свентек вышла во второй круг Australian Open
Лидер женской сетки проблем не испытала
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии польская теннисистка Ига Свентек, которая имеет первый номер посева, одержала комфортную победу над немкой Юле Нимайер.
Матч продолжался 2 часа 1 минуту и растянулся на два сета
Australian Open. Первый круг
Ига Свентек (Польша, 1) – Юле Нимайер (Германия) – 6:4, 7:5
В следующем круге Свентек, которая является трехкратной победительница турниров серии Grand Slam, встретится с Марией-Камилой Осорио Серрано из Колумбии.
💥 that's right in the sweet spot for @iga_swiatek!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2023
The world no. 1 rallied from a break down in the second set to move into the second round 6-4 7-5.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/3iliBq7Hrn
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