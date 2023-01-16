Свентек вышла во второй круг Australian Open

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии польская теннисистка Ига Свентек, которая имеет первый номер посева, одержала комфортную победу над немкой Юле Нимайер.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту и растянулся на два сета

Australian Open. Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) – Юле Нимайер (Германия) – 6:4, 7:5

В следующем круге Свентек, которая является трехкратной победительница турниров серии Grand Slam, встретится с Марией-Камилой Осорио Серрано из Колумбии.