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Australian Open
16 января 2023, 13:02 | Обновлено 16 января 2023, 13:22
223
0

Свентек вышла во второй круг Australian Open

Лидер женской сетки проблем не испытала

16 января 2023, 13:02 | Обновлено 16 января 2023, 13:22
223
0
Свентек вышла во второй круг Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии польская теннисистка Ига Свентек, которая имеет первый номер посева, одержала комфортную победу над немкой Юле Нимайер.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту и растянулся на два сета

Australian Open. Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) – Юле Нимайер (Германия) – 6:4, 7:5

В следующем круге Свентек, которая является трехкратной победительница турниров серии Grand Slam, встретится с Марией-Камилой Осорио Серрано из Колумбии.

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Ига Свёнтек Юле Нимайер Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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