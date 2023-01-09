Первый розыгрыш United Cup, непобедимый Джокович, успех Костюк и Володько

Завершилась первая теннисная неделя в новом сезоне 2023 года. С 29 декабря по 8 января были сыграны сразу 2 турнира ATP, 2 турнира WTA и новый командный турнир United Cup.

Естественно, особое внимание к себе привлек именно United Cup, так как, во-первых, это командный турнир, а во-вторых, он прошел впервые в истории тенниса.

United Cup

С 29 декабря по 8 января прошел новый командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграли как мужчины, так и женщины.

18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. В каждом принимающем городе сыграли по две группы. Победители образовали пары плей-офф по географическому принципу. Три победившие команды в «финале городов», а также одна проигравшая с лучшими показателями прошли в полуфинал. Полуфиналы и финал состоялись в Сиднее.

Формат встреч между командами включал в себя два одиночных матча между мужчинами, два – между женщинами и встречу смешанного парного разряда. В каждой сессии были сыграны по одной мужской и одной женской одиночке, смешанный парный матч был последним в очереди.

Свои группы выиграли Греция, Хорватия, Польша, Италия, США и Великобритания. Именно эти сборные и образовали четвертьфинальные поединки, по итогам которых Греция одолела Хорватию, Польша обыграла Италию, а США не оставили шансов Великобритании. По результатам 1/4 финала в полуфинал прошли победители (Греция, Польша и США), а также Италия, как лучшая сборная по показателю выигранных сетов. В полуфинале турнира Греция ничего не смогла противопоставить Италии (4:1 в пользу итальянцев), а США вынесли Польшу во главе с Игой Свентек – 5:0.

В финале также не было интриги. Все решилось еще в первых трех матчах. Джессика Пегула обыграла Мартину Тревизан, Лоренцо Музетти не смог продолжить матч с Фрэнсисом Тиафо, а Тейлор Фритц на двух тай-брейках обыграл Маттео Берреттини. Вскоре также была сыграна и последняя женская одиночка, в которой Мэдисон Киз спокойно расправилась с Луцией Бронцетти. Как итог – 4:0 и отмена смешанного парного матча, так как он бы никак не повлиял на итоговый результат.

Таким образом, сборная США стала первой командой-победительницей турнира United Cup!



Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США по теннису

WTA 500 Аделаида / ATP 250 Аделаида

Со 2 по 8 января состоялись два первых турнира австралийской серии на кортах Аделаиды. Украинцы, а точнее украинки, также сыграли свои первые матчи сезона на этих кортах.

Марта Костюк и Ангелина Калинина преодолели сито квалификации и вышли в основу турнира. Первая ракетка Украины Ангелина Калинина не смогла выйти в 1/8 финала, уступив в первом раунде турнира на двух тай-брейках Виктории Азаренко.

Марта Костюк в 1/16 финала обыграла австралийку Джейми Форлис, в 1/8 финала в трех сетах одолела чемпионку Уимблдона 2022 Елену Рыбакину, а вот в полуфинал турнира пройти не удалось – Марта уступила второй ракетке мира Онс Жабер.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Онс Жабер

В итоге трофей выиграла Арина Соболенко, в финале обыграв юную представительницу Чехии Линду Носкову.

У мужчин свое победно шествие в Австралии продолжил Новак Джокович. Именно он выиграл турнир серии АТР 250 Аделаида, записав на свой счет 92-й титул АТР в карьере. В финале был обыгран Себастьян Корда, который, к слову, мог и обыграть серба, ведь во втором сете у него был матчбол, но он не смог его реализовать.



Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Себастьян Корда

WTA 250 Окленд / АТР 250 Пуна

Помимо United Cup и турниров в Аделаиде, на этой неделе также прошли соревнования в Окленде (Новая Зеландия) у женщин и в Пуне (Индия) у мужчин.

Свой первый трофей в сезоне и первый с 2021 года выиграла 18-летння американка Коко Гауфф. По ходу хардового турнира серии WTA 250 в Окленде она не отдала ни одного сета своим соперницам! В финале Гауфф обыграла квалифаерку Ребекку Машарову из Испании, для которой это был первый финал на уровне турниров WTA 250.



Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

На хардовом турнире серии АТР 250 в Пуне триумфатором стал Таллон Грикспур. Представитель Нидерландов выиграл свой первый трофей на уровне АТР и стал первым нидерландцем с 2001 года, который взял хардовый титул. В финале он обыграл француза Бенджамина Бонзи.



Twitter. Таллон Грикспур

Первый титул Катерины Володько с 2017 года

Нельзя не отметить удачное выступление Катерины Володько на этой неделе на хардовом турнире серии ITF W40 в Нонтхабури (Таиланд). 36-летняя украинская теннисистка выиграла свой первый одиночный трофей с 2017 года, в финале обыграв россиянку Валерию Савиных.

К слову, Катерина могла взять трофей и в парном разряде, но, к сожалению, уступила в финале.



Twitter. Катерина Володько

Травмы первых ракеток

Не обошлось и без печальных новостей. Во время полуфинального поединка United Cup между сборными Польши и США прошел женский одиночный матч между первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша) и первой ракеткой США Джессикой Пегулой. Ига разгромно проиграла со счетом 2:6, 2:6, а во время матча не сдержала эмоций и расплакалась:

«Я просто чувствовала себя беспомощной сегодня, поскольку я не была в состоянии физически и морально найти свою игру и преодолеть трудности. Так что всегда тяжело, когда проигрываешь, особенно когда играешь за команду и свою страну», – прокомментировала этот эпизод Ига.

К сожалению, после вылета сборной Польши с United Cup, Свентек заявила, что не сыграет на предстоящем турнире в Аделаиде из-за проблем с плечем.

Однако, Свентек на этой неделе запомнилась не только слезами. Ига выиграла 3 из 4 одиночных матча и еще 2 поединка в смешанном парном разряде. Кстати, в одном из них Ига исполнила невероятный обводящий сетку удар, которому позавидовал даже сам Роджер Федерер!



Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Время упомянуть и первую ракетку у мужчин. Карлос Алькарас не смог принять участие на Итоговом турнире в 2022 года из-за травмы живота. Он начал восстанавливаться, готовиться к сезону, даже сыграл на выставочном турнире в предсезонке. Но на этой неделе испанец сделал печально заявление:

«Когда я был на пике предсезонной подготовки, я получил травму в результате случайного движения на тренировке, на этот раз в области полумембранозной мышцы правой ноги. Я очень много работал, чтобы проявить себя на высшем уровне в Австралии. К сожалению, я не смогу сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Это тяжёлое время, но я должен быть оптимистом, прийти в себя и смотреть вперед. Увидимся в 2024 году».



Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас