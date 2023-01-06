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WTA
06 января 2023, 12:01 | Обновлено 06 января 2023, 13:02
1177
18

Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии

Онс Жабер в двух сетах справилась с украинкой

06 января 2023, 12:01 | Обновлено 06 января 2023, 13:02
1177
18
Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 69) в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) уступила второй ракетке мира Онс Жабер (Тунис) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/4 финала

Онс Жабер (Тунис) [2] – Марта Костюк (Украина) [Q] – 7:6 (7:5), 7:5

Отметим, что в первом сете Марта выигрывала со счетом 3:0* (30:0), но упустила преимущество, а на тай-брейке отыгралась со счета 2:5.

Завтра, 7 декабря, Костюк сыграет в квалификации турнира Adelaide 2 против Шелби Роджерс. Старт матча не ранее 07:30 по Киеву.

К слову, в предыдущем раунде Костюк сенсационно обыграла Елену Рыбакину.

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Марта Костюк Онс Жабер WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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introvert
За статистикою віннерсів-невимушених Марта виглядала краще за арабку, при тому що Онс продемонструвала непогану форму. Красномовний момент.
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+1
Santk86
Столько шансов было выиграть и все коту под хвост, такую Жабер нужно обыгрывать, но то она с 4:1 в первом сете позволила соперницы вернуться в игру, то с 3:2 имея 40:0 на своей подачи профукает. Если она не научиться играть в важные моменты игры, толку не будет. 
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+1
introvert
Що ж, шанси були, і шанси непогані. Десь бракнуло впевненості, десь дався взнаки клас Жабер. Але головне - була гра, причому місцями вражаюче красива, і не було страху перед авторитетом.
Не знаю, чи варто тепер Марті заявлятися на турніри наступного тижня - ігрової практики вона отримала більш ніж досить. Можливо, варто зосередитися на підготовці до АО?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
sirjoga
Ледь не виграла у Жабер... Ох і талановита! 
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+1
Леха Маслов
Із позитиву: 
Марта знову довела, що отримую задоволення від гри з топами. 
Одна подвійна за матч - це зовсім фантастично.
Взагалі чудовий виступ на турнірі!
Негатив:
З ємоціями трошки краще, але працювати потрібно ще дуже багато.
Знову на важливих м'ячах не має того рівня концентрації, щоб, нарешті, обіграти вже того топа.
Друга подача 50/50, а це не припустимо для топ рівня.
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0
Александр Ад
Не вистачае Марті трохі стабильності в грі ,та в  психолгіїВ виришальні моменти вона хибит.Будьмо все ж сподиватися,що Марта зможе перемогти свої комплекси Марта все буде добре.Бажаю удачі в наступних іграх!
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0
Fdail
Наче всі умови для першої перемоги над ТОП10 були. Жабер явно в поганій фізичній формі, Марта в непоганий, навпаки. Але що ж , треба йти далі, мабуть. 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
Грали вчитель з ученицею , радує одне ,що поводитись навчилась на корті пристойно ,хтось таки трошки мізки вставив на місто .
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-2
Святослав Сінькевич
вечно перспективной будет такую жабер .....не обыграть
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-2
Алексей
На АО как всегда быстро вылетят лучше пусть заявляются на турниры толку от АО максимум 1 круг пройдут вот увидите 
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-3
sirjoga
Якщо Марта і далі буде так прогресувати, то можливо мы скоро побачимо як вона ледь не виграє і у інших з ТОП-10
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-4
Олександр Радченко
Рожденный ползать летать не может.
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-9
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