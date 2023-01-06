Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии
Онс Жабер в двух сетах справилась с украинкой
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 69) в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) уступила второй ракетке мира Онс Жабер (Тунис) в двух сетах за 1 час и 55 минут.
WTA 500 Аделаида. Хард. 1/4 финала
Онс Жабер (Тунис) [2] – Марта Костюк (Украина) [Q] – 7:6 (7:5), 7:5
Отметим, что в первом сете Марта выигрывала со счетом 3:0* (30:0), но упустила преимущество, а на тай-брейке отыгралась со счета 2:5.
Завтра, 7 декабря, Костюк сыграет в квалификации турнира Adelaide 2 против Шелби Роджерс. Старт матча не ранее 07:30 по Киеву.
К слову, в предыдущем раунде Костюк сенсационно обыграла Елену Рыбакину.
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Не знаю, чи варто тепер Марті заявлятися на турніри наступного тижня - ігрової практики вона отримала більш ніж досить. Можливо, варто зосередитися на підготовці до АО?
Марта знову довела, що отримую задоволення від гри з топами.
Одна подвійна за матч - це зовсім фантастично.
Взагалі чудовий виступ на турнірі!
Негатив:
З ємоціями трошки краще, але працювати потрібно ще дуже багато.
Знову на важливих м'ячах не має того рівня концентрації, щоб, нарешті, обіграти вже того топа.
Друга подача 50/50, а це не припустимо для топ рівня.