Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 69) в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) уступила второй ракетке мира Онс Жабер (Тунис) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/4 финала

Онс Жабер (Тунис) [2] – Марта Костюк (Украина) [Q] – 7:6 (7:5), 7:5

Отметим, что в первом сете Марта выигрывала со счетом 3:0* (30:0), но упустила преимущество, а на тай-брейке отыгралась со счета 2:5.

Завтра, 7 декабря, Костюк сыграет в квалификации турнира Adelaide 2 против Шелби Роджерс. Старт матча не ранее 07:30 по Киеву.

К слову, в предыдущем раунде Костюк сенсационно обыграла Елену Рыбакину.