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  4. Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
WTA
04 января 2023, 10:20 |
1051
9

Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии

Украинка обыграла чемпионку Уимблдона-2022

04 января 2023, 10:20 |
1051
9
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
Twitter. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 69) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) обыграла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 21) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

Отметим, что Рыбакина родилась в москве, однако в юном возрасте сменила теннисную федерацию и гражданство. В 2022 году она выиграла Уимблдон, а после победы, на пресс-конференции, «прикинулась шлангом», когда у нее спросили, как она относиться к войне, которую развязала россия на территории Украины.

В четвертьфинале турнира Костюк встретится с победительницей матча Онс Жабер – Сорана Кырстя.

К слову, ранее свое выступление на это турнире завершила первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

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Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Stanislav Matusevych
Нечастий випадок, коли американські гірки Марти у матчі проти серйозної суперниці закінчуються саме на її користь. Після першого сету в мене майже не було сумнівів щодо переможниці. Але сталося все навпаки, звідкись з'явилася стабільність аж на наступні дві партії. Навряд чи надовго, адже далі Жабер, а ми знаємо, як грає Марта проти топ-10. Але все одно турнір можна уже вважати вдалим. 
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+2
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Lazio
Це було щось неймовірне!!!
Молодчинка🌹💋❤❤❤
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+1
arrow1418
Молодець . Так тримати Успіхів і на далі !)
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+1
Александр Ад
яка молодець Мартуся!Не знитилася після прикрого програша 1 сета і впевнено довела.хто на сегодняшний момент кращий!Слава Україні!
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+1
Александр Науменко
Ця московитка удобоварима для українок, а ось литвинка - отрута.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Andrian Harandzha
Не знаю, як розвивались події на початку, але в кінці Марта зіграла впевнено. Молодець!
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0
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