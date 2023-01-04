Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 69) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) обыграла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 21) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

Отметим, что Рыбакина родилась в москве, однако в юном возрасте сменила теннисную федерацию и гражданство. В 2022 году она выиграла Уимблдон, а после победы, на пресс-конференции, «прикинулась шлангом», когда у нее спросили, как она относиться к войне, которую развязала россия на территории Украины.

В четвертьфинале турнира Костюк встретится с победительницей матча Онс Жабер – Сорана Кырстя.

К слову, ранее свое выступление на это турнире завершила первая ракетка Украины Ангелина Калинина.