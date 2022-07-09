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  4. Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
Уимблдон
09 июля 2022, 22:10 | Обновлено 09 июля 2022, 22:11
2065
4

Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину

Чемпионка Уимблдона очень не хотела отвечать на этот вопрос

09 июля 2022, 22:10 | Обновлено 09 июля 2022, 22:11
2065
4
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина странно отреагировала, когда ее спросили об отношении к российскому вторжению в Украину и действиях путина. Представительница Казахстана, которая до 2018-го играла за Россию, сделала вид, что не поняла вопроса и настойчиво начала смотреть в сторону модератора.

- Уимблдон устранил российских игроков в этом году частично из-за переживаний по поводу пропаганды владимира путина. Очевидно, вы представляете Казахстан, но вы родились и выросли в россии. Вы осуждаете войну и действия Путина?
- Простите, я не услышала.

- Вы осуждаете войну и действия путина? Я думаю, что людям хотелось бы знать, какова ваша позиция.
- Простите, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос.

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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 4
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GloryUkraine
Запам'ятайте, що рузьге це не національність, а невиліковний діагноз. 
І ще. Вже з їхнього боку полягло майже 40 тисяч і буде ще набагато більше, але вони ніколи не будуть асоціюватися з героями. Навіть для срашистів,після зміни режиму, вони стануть покидьками.  
СЛАВА УКРАІНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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+8
Stanislav Matusevych
Ще в когось є запитання, чому хороші руські - це кожен двохсотий?
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+4
Fdail
Рузькій , як вже писалося, це хвороба,  а не нація. Росіяни можуть представляти Казахстан, США, Німеччину, але цю гнилу натуру , яку заклали з народження, вивести нажаль, не можна. Звичайно, європеєць  не може зрозуміти, як вся нація може бути такою гидко, кровожерливою й до того ж такою такою жалюгідною й боягузливою,  коли тебе просять не вийти один на танк, а сказати, що ти проти російської агресії. Європейці вірять, що там також є нормальні люди, що тільки Путін винен, але Путін - це не виключення, а узагальнення. До того ж він не перший і , нажаль,  не останній. Звісно, хочеться там знайти хоча б просто людей, але як не подивишся,  але не виходить
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+1
Віталій Ткачук
Що ви хотіли від неї почути? Їй з малечку вдовблювали в голову що ху.ло "властєлін міра". Байдуже що зараз вона під казахський стягом виступає, в голові немає нічого, лише рузьґе мір. Таке лікується лише тоді, коли в твій будинок прилетить рашистська ракета. В нас теж багато таких було, але ніби прозріли.
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0
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