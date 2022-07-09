Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина странно отреагировала, когда ее спросили об отношении к российскому вторжению в Украину и действиях путина. Представительница Казахстана, которая до 2018-го играла за Россию, сделала вид, что не поняла вопроса и настойчиво начала смотреть в сторону модератора.

- Уимблдон устранил российских игроков в этом году частично из-за переживаний по поводу пропаганды владимира путина. Очевидно, вы представляете Казахстан, но вы родились и выросли в россии. Вы осуждаете войну и действия Путина?

- Простите, я не услышала.

- Вы осуждаете войну и действия путина? Я думаю, что людям хотелось бы знать, какова ваша позиция.

- Простите, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос.