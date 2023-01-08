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  4. 36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
ITF
08 января 2023, 06:25 | Обновлено 08 января 2023, 06:27
994
1

36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку

Катерина Володько взяла трофей на 40-тысячнике в Таиланде

08 января 2023, 06:25 | Обновлено 08 января 2023, 06:27
994
1
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 320) в финале хардового турнира ITF W40 в Нонтхабури (Таиланд) обыграла россиянку Валерию Савиных (WTA 278) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

ITF W40 Нонтхабури. Хард. Финал

Катерина Володько (Украина) – Валерия Савиных – 6:2, 6:3

Отметим, что этот трофей для 36-летней Катерины стал седьмым в ее карьере.

Вчера, 7 января, она проиграла парный финал на этом турнире.

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Катерина Володько (Бондаренко) Валерия Савиных ITF Нонтхабури
Источник Sport.ua
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PETP0
Молодець, Катя! Реально здивувала.
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