ITF08 января 2023, 06:25 | Обновлено 08 января 2023, 06:27
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36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
Катерина Володько взяла трофей на 40-тысячнике в Таиланде
08 января 2023, 06:25 | Обновлено 08 января 2023, 06:27
994
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Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 320) в финале хардового турнира ITF W40 в Нонтхабури (Таиланд) обыграла россиянку Валерию Савиных (WTA 278) в двух сетах за 1 час и 15 минут.
ITF W40 Нонтхабури. Хард. Финал
Катерина Володько (Украина) – Валерия Савиных – 6:2, 6:3
Отметим, что этот трофей для 36-летней Катерины стал седьмым в ее карьере.
Вчера, 7 января, она проиграла парный финал на этом турнире.
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