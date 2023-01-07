ITF07 января 2023, 11:29 | Обновлено 07 января 2023, 11:45
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Володько проиграла парный финал на турнире в Таиланде
У Катерины будет шанс реабилитироваться в одиночном разряде
07 января 2023, 11:29 | Обновлено 07 января 2023, 11:45
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Украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выиграть парный титул на турнире серии ITF W40 в Таиланде.
В матче за титул украинка в дуэте с японкой Хироко Куватой проиграла тандем Лян Эньшуо / Ма Есинь (Тайвань / Китай).
Нонтхабури. Финал парного разряда
Катерина Володько / Хироко Кувата – Лян Эньшуо / Ма Есинь – 0:6, 3:6
Отметим, что Катерина сыграет на этих соревнованиях и в финале одиночного разряда.
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