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ITF
07 января 2023, 11:29 | Обновлено 07 января 2023, 11:45
72
0

Володько проиграла парный финал на турнире в Таиланде

У Катерины будет шанс реабилитироваться в одиночном разряде

07 января 2023, 11:29 | Обновлено 07 января 2023, 11:45
72
0
Володько проиграла парный финал на турнире в Таиланде
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выиграть парный титул на турнире серии ITF W40 в Таиланде.

В матче за титул украинка в дуэте с японкой Хироко Куватой проиграла тандем Лян Эньшуо / Ма Есинь (Тайвань / Китай).

Нонтхабури. Финал парного разряда
Катерина Володько / Хироко Кувата – Лян Эньшуо / Ма Есинь – 0:6, 3:6

Отметим, что Катерина сыграет на этих соревнованиях и в финале одиночного разряда.

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Нонтхабури Хироко Кувата Лян Эньшуо Ма Есинь
Источник Sport.ua
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