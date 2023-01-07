Володько проиграла парный финал на турнире в Таиланде

Украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выиграть парный титул на турнире серии ITF W40 в Таиланде.

В матче за титул украинка в дуэте с японкой Хироко Куватой проиграла тандем Лян Эньшуо / Ма Есинь (Тайвань / Китай).

Нонтхабури. Финал парного разряда

Катерина Володько / Хироко Кувата – Лян Эньшуо / Ма Есинь – 0:6, 3:6

Отметим, что Катерина сыграет на этих соревнованиях и в финале одиночного разряда.