WTA07 января 2023, 08:58 | Обновлено 07 января 2023, 10:06
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В шаге от титула. Володько вышла в финал турнира в Таиланде
Украинская теннисистка успешно выступает на турнире серии ITF W40
07 января 2023, 08:58 | Обновлено 07 января 2023, 10:06
335
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36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 320) в полуфинале турнира серии ITF W40 в Нонтхабури (Таиланд) обыграла Ланлану Тараруде.
ITF W40 Нонтхабури. Хард. 1/2 финала
Катерина Володько (Украина) – Ланлану Тараруде – 7:6(1), 3:6, 6:0
Соперница украинки по финалу определится в поединке Пенгтарн Плипых (Таиланд) – Валерия Савиных.
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