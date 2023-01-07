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WTA
07 января 2023, 08:58 | Обновлено 07 января 2023, 10:06
335
1

В шаге от титула. Володько вышла в финал турнира в Таиланде

Украинская теннисистка успешно выступает на турнире серии ITF W40

07 января 2023, 08:58 | Обновлено 07 января 2023, 10:06
335
1
В шаге от титула. Володько вышла в финал турнира в Таиланде
ITF. Катерина Володько

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 320) в полуфинале турнира серии ITF W40 в Нонтхабури (Таиланд) обыграла Ланлану Тараруде.

ITF W40 Нонтхабури. Хард. 1/2 финала
Катерина Володько (Украина) – Ланлану Тараруде – 7:6(1), 3:6, 6:0

Соперница украинки по финалу определится в поединке Пенгтарн Плипых (Таиланд) – Валерия Савиных.

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець,даешь титул!
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