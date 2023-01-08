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WTA
08 января 2023, 11:35 | Обновлено 08 января 2023, 11:36
198
0

Аделаида. Носкова проиграла Соболенко в матче за титул

18-летняя чешка сыграла пока лучший турнир в карьере

08 января 2023, 11:35 | Обновлено 08 января 2023, 11:36
198
0
Аделаида. Носкова проиграла Соболенко в матче за титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Линда Носкова

Состоялся финал на турнире WTA 500 в Аделаиде.

В матче за титул пятая ракетка мира Арина Соболенко переиграла 18-летнюю чешку Линду Носкову (№102 WTA).

Аделаида. Финал
Арина Соболенко – Линда Носкова (Чехия) – 6:3, 7:6(4)

Для Линды это был первый в карьере финал на уровне WTA. С новой недели она поднимется на 56-е место в мировом рейтинге, обновив личное достижение.

Отметим, что на пути в финал Носкова, которая стартовала в квалификации, обыграла двух представительниц первой десятки, а также в двух матчах отыгрывала матчболы.

Соболенко выиграла 11-й титул WTA.

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WTA Аделаида Арина Соболенко Линда Носкова
Источник Sport.ua
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