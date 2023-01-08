Аделаида. Носкова проиграла Соболенко в матче за титул
18-летняя чешка сыграла пока лучший турнир в карьере
Состоялся финал на турнире WTA 500 в Аделаиде.
В матче за титул пятая ракетка мира Арина Соболенко переиграла 18-летнюю чешку Линду Носкову (№102 WTA).
Аделаида. Финал
Арина Соболенко – Линда Носкова (Чехия) – 6:3, 7:6(4)
Для Линды это был первый в карьере финал на уровне WTA. С новой недели она поднимется на 56-е место в мировом рейтинге, обновив личное достижение.
Отметим, что на пути в финал Носкова, которая стартовала в квалификации, обыграла двух представительниц первой десятки, а также в двух матчах отыгрывала матчболы.
Соболенко выиграла 11-й титул WTA.
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