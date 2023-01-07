ATP07 января 2023, 16:56 |
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Грикспор выиграл первый титул ATP в карьере
В матче за титул теннисист из Нидерландов переиграл Бенжамен Бонзи
07 января 2023, 16:56 |
155
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Состоялся финал хардового турнира ATP 250 в Индии.
В матче за титул Таллон Грикспор из Нидерландов (№95 ATP) в трех партиях с камбэком переиграл Бенжамена Бонзи из Франции (№60 ATP).
Пуна. Финал
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 4:6, 7:5, 6:3
26-летний Грикспор выиграл свой первый титул ATP в карьере. Бонзи впервые сражался за титул на таком уровне.
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