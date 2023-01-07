Грикспор выиграл первый титул ATP в карьере

Состоялся финал хардового турнира ATP 250 в Индии.



В матче за титул Таллон Грикспор из Нидерландов (№95 ATP) в трех партиях с камбэком переиграл Бенжамена Бонзи из Франции (№60 ATP).



Пуна. Финал

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 4:6, 7:5, 6:3



26-летний Грикспор выиграл свой первый титул ATP в карьере. Бонзи впервые сражался за титул на таком уровне.