Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Грикспор выиграл первый титул ATP в карьере
ATP
07 января 2023, 16:56 |
155
0

Грикспор выиграл первый титул ATP в карьере

В матче за титул теннисист из Нидерландов переиграл Бенжамен Бонзи

07 января 2023, 16:56 |
155
0
Грикспор выиграл первый титул ATP в карьере
Tata Open Maharashtra. Таллон Грикспор

Состоялся финал хардового турнира ATP 250 в Индии.

В матче за титул Таллон Грикспор из Нидерландов (№95 ATP) в трех партиях с камбэком переиграл Бенжамена Бонзи из Франции (№60 ATP).

Пуна. Финал
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 4:6, 7:5, 6:3

26-летний Грикспор выиграл свой первый титул ATP в карьере. Бонзи впервые сражался за титул на таком уровне.

По теме:
Кубок Дэвиса. 2-й игровой день. Испания – Сербия без Надаля и Джоковича
Кубок Дэвиса. Первые результаты и сенсации
Сачко проиграл лидеру посева на турнире в Нидерландах
ATP Пуна Таллон Грикспор Бенжамен Бонзи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПИДРУЧНЫЙ: «Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться»
Биатлон | 07 января 2023, 12:08 2
ПИДРУЧНЫЙ: «Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться»
ПИДРУЧНЫЙ: «Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться»

Украинский биатлонист – о восстановлении после операции

В шаге от титула. Володько вышла в финал турнира в Таиланде
Теннис | 07 января 2023, 08:58 1
В шаге от титула. Володько вышла в финал турнира в Таиланде
В шаге от титула. Володько вышла в финал турнира в Таиланде

Украинская теннисистка успешно выступает на турнире серии ITF W40

Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Футбол | 07.01.2023, 11:50
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Бокс | 07.01.2023, 10:30
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Теннис | 06.01.2023, 23:30
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
06.01.2023, 16:53 3
Биатлон
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
06.01.2023, 06:15 28
Бокс
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
06.01.2023, 18:56 8
Футбол
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
06.01.2023, 14:29 19
Футбол
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
06.01.2023, 00:18 2
Хоккей
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
06.01.2023, 20:20 19
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2023, 11:11
Хоккей
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
06.01.2023, 14:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности