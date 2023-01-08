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  4. Догнал Надаля по титулам. Джокович с камбэком выиграл финал в Аделаиде
ATP
08 января 2023, 13:16 |
315
0

Догнал Надаля по титулам. Джокович с камбэком выиграл финал в Аделаиде

Сербский теннисист отыграл матчбол у Себастьяна Корды

08 января 2023, 13:16 |
315
0
Догнал Надаля по титулам. Джокович с камбэком выиграл финал в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялся финал на турнире ATP 250 в Аделаиде.

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№5 ATP) в трех сетах одержал волевую победу над Себастьяном Кордой из США (№33 ATP).

Аделаида. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Себастьян Корда (США) – 6:7(8), 7:6(3), 6:4

Для Джоковича это 92 титул ATP в карьере, по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля.

Корда дошел до финала на 3 из 4 своих последних турниров, но ни разу не выиграл титул.

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Новак Джокович Себастьян Корда ATP Аделаида
Источник Sport.ua
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