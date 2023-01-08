Догнал Надаля по титулам. Джокович с камбэком выиграл финал в Аделаиде

Состоялся финал на турнире ATP 250 в Аделаиде.



Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№5 ATP) в трех сетах одержал волевую победу над Себастьяном Кордой из США (№33 ATP).



Аделаида. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Себастьян Корда (США) – 6:7(8), 7:6(3), 6:4



Для Джоковича это 92 титул ATP в карьере, по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля.



Корда дошел до финала на 3 из 4 своих последних турниров, но ни разу не выиграл титул.