ATP08 января 2023, 13:16 |
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Догнал Надаля по титулам. Джокович с камбэком выиграл финал в Аделаиде
Сербский теннисист отыграл матчбол у Себастьяна Корды
08 января 2023, 13:16 |
315
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Состоялся финал на турнире ATP 250 в Аделаиде.
Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№5 ATP) в трех сетах одержал волевую победу над Себастьяном Кордой из США (№33 ATP).
Аделаида. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Себастьян Корда (США) – 6:7(8), 7:6(3), 6:4
Для Джоковича это 92 титул ATP в карьере, по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля.
Корда дошел до финала на 3 из 4 своих последних турниров, но ни разу не выиграл титул.
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