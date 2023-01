Источник: нидерландский форвард согласился на переход в Ман Юнайтед

Нидерландский форвард Ваут Вегхорст согласился на переход в английский клуб «Манчестер Юнайтед», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Нападающий играет за турецкий «Бешикташ» на правах аренды из английского «Бернли». У игрока в контракте прописана опция выкупа за 10 млн евро.

В начале декабря Вегхорст забил два гола за сборную Нидерландов в ворота команды Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022 (2:2, пен. 3:4).

За полсезона в «Бешикташе» нападающий провел в чемпионате Турции 16 матчей и забил 8 мячей (а также 2 поединка и 1 гол в Кубке Турции).

Manchester United have been offered the chance to sign Wout Weghorst as new striker — exploring the conditions of the deal as @footmercato reported. 🔴 #MUFC



€10m buy option is included in the deal so it’s up to Besiktas and Burnley. The player already gave his green light. pic.twitter.com/seVbedNtZP