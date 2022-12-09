Большой камбэк! Дубль Вегхорста помог Нидерландам перевести игру в овертайм

В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречаются сборные Нидерландов и Аргентины.

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На 90+11-й минуте встречи нападающий «Бешикташа» Ваут Вегхорст забил второй гол и сравнял счет во встрече Нидерландов и Аргентины.

Отметим, что Вегхорст заменил Мемфиса Депая на 78-й минуте при счете 0:2 и сумел дважды отличится в этом матче, переведя игру в дополнительное время.