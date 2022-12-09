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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 22:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:57
2243
0

ВИДЕО. Первый пошел. Нидерланды отыграли один гол у Аргентины

Ваут Вегхорст удачно вышел на замену

09 декабря 2022, 22:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:57
2243
0
ВИДЕО. Первый пошел. Нидерланды отыграли один гол у Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ваут Вегхорст

В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречаются сборные Нидерландов и Аргентины.

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На 83-й минуте встречи при счете 0:2 нападающий «Бешикташа» Ваут Вегхорст сократил отставание Нидерландов от Аргентины.

Отметим, что Вегхорст заменил Мемфиса Депая всего за пять минут до этого. Это первый гол Ваута в Катаре.

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Источник Sport.ua
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