Чемпионат мира09 декабря 2022, 22:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:57
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ВИДЕО. Первый пошел. Нидерланды отыграли один гол у Аргентины
Ваут Вегхорст удачно вышел на замену
09 декабря 2022, 22:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:57
2243
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В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречаются сборные Нидерландов и Аргентины.
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На 83-й минуте встречи при счете 0:2 нападающий «Бешикташа» Ваут Вегхорст сократил отставание Нидерландов от Аргентины.
Отметим, что Вегхорст заменил Мемфиса Депая всего за пять минут до этого. Это первый гол Ваута в Катаре.
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